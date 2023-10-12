Başkan Kaplan Koçarlı'daki çöp sorunu için düğmeye bastı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin 60 yıllık kanayan yarası olan vahşi çöp depolama sorununun çözümü için düğmeye bastı. Çine istikametinden Koçarlı'ya girişte kötü görünüme sebebiyet veren çöp döküm alanında tahliye işlemlerine en kısa zamanda başlayacaklarını belirten Başkan Kaplan, "Bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. ya çözülecek, ya çözülecek" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Kaplan, ilçenin kanayan yaralarından olan Çine istikametinden ilçeye girişteki çöplerin de en kısa zamanda Aydın Efeler'de bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisine transfer edilmeye başlanacağını duyurdu. İlk etaptaki çalışmalarda 500 kamyon civarındaki çöpü Aydın'daki tesislere taşımayı planladıklarını belirten Başkan Kaplan, "Önümüzdeki dönemde Çine istikametinden Koçarlı'ya girişteki o kötü görüntüden Koçarlı halkını kurtaracağız" dedi. Çöpün tahliye işleminin ardından söz konusu noktada ağaçlandırma yaparak yeşil alanı oluşturacaklarını da belirten Başkan Kaplan, proje çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

"Projemiz hazır"

Koçarlı'nın en büyük sorunlarından olarak nitelediği çöp sorunuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Kaplan, "Biz çöp meselesiyle ilgili çok mücadele ettik. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki burada yetki doğrudan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde bulunuyor. Biz çöple alakalı çok ciddi çalışmalar yaptık. Ancak bununla ilgili yetki büyükşehirde olmasından dolayı biz bir kısım engellerle karşılaştık. Esasen bu sorunu ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyduğumuz finansı bakanlık eliyle çözmüştük ancak katı atık bertaraf tesisi yapma yetkisi büyükşehirin elindeydi. Büyükşehirde olması nedeniyle süreç yasal bir engele takıldı. Büyükşehirle bununla ilgili olarak gerekli yazışmalarımızı yaptık. Onlara, 'Katı atık aktarma istasyonu kurun' dediğimizde bize 'Hayır Aydın'a getireceksiniz' dediler. Tır istedik bizim dönemimizde tır vermediler. Geçmiş dönemde kendi belediyelerine ara ara tır verdiklerini biliyoruz ama bize hiç vermediler. Bir sürü zorluğun yanında bu yerin tapusunu da temizleme adına bizden istediler. Biz tapusunu veremeyeceğimizi söyledik. Bizim oradaki projemiz de netice itibariyle şu an artık hazır durumda" diye konuştu.

Çöp döküm alanında ağaçlandırma yapacağız"

Tahliye işleminde ilk etapta Efeler'de ki Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne alandan 500 kamyon civarında çöp taşıyacaklarını belirten Başkan Kaplan, "Ardından orada yeşil alan oluşturacağız. Ağaçlandıracağımız o noktayla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Bizim doğrudan buraya müdahale edip çöpü alma şansımız yok. Metan gazı ölçümleri ve teknik çalışmaların da yapılması gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğümüz koordineli bir çalışma yapıyor. Biz bu noktada Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize de gerekli talimatlarımızı verdik. Önümüzdeki günlerde oradan ciddi bir çöp transferine başlıyoruz. Çöpler ivedilik ve titizlikle Aydın'a katı atık arıtma tesislerine taşınacak. İlk etapta 500 kamyon civarında çöpü Aydın'daki tesislere taşımayı planlıyoruz" dedi.

"500 kamyonluk çöp transferi yapacağız"

"Bu sorun Koçarlı'da 60 yıllık bir sorundur" diyen Başkan Kaplan, "Koçarlı'nın 60 yıldır vahşi depolama noktasında sorunu var. Hali hazırda Yeniköy Mahallesi ve Bıyıklı Mahallesi'nde kısmen vahşi depolama yapılan alanlarla ilgili de çalışma yapıyoruz. Yeniköy ve Bıyıklı'dan da bu 500 kamyonluk çöp transferi için Aydın'a taşıma yapacağız. Biz bu çöplerin komple tahliyesini yapmak isteriz ancak metan gazıyla ilgili sıkıntı söz konusu. Metan gazı ölçümlerinin yapılmasının ardından ikinci etap çalışmalara başlayacağız. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız sıfır atık projemiz de kabul gördü. Bu projeyle ilgili olarak finans ihtiyacımızla ilgili kısmi bir ödenek elimizde mevcut. Bir yer tahsis gerekiyordu, bununla ilgili meseleyi de çözdük. Yerinde ayrışım dediğimiz evlere yönelik sıfır atık projesi noktasında da eğitim seferberliği başlatıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız da belli bir noktaya geldi. 15 Kasım'dan sonra yerinde ayrışım metoduyla çöpü evlerde ayrıştırıp alarak çöpten de ilçemize gelir elde etme düşüncemiz var" dedi.

"Biyogaz projesi önümüzdeki dönemde önceliğimiz olacak"

Diğer çöpleri de bir alana toplayıp geri dönüşüm noktasındaki sıfır artık projesi kapsamındaki yapacakları çalışmayla Koçarlı'ya çöpten de para kazandıracak olmalarının önemine dikkati çeken Kaplan, "Bununla bağlantılı olarak Koçarlı'da atık miktarlarını da hesap ettik. Bu kapsamda da bir biyogaz tesisi projesi çalışmamız da var. Biz şu anda Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçiyoruz. Bundan sonraki dönem içerisinde Biyogaz ile ilgili çalışmamız olacak. Orada da hayvansal atık ve çöpten elektrik üretme gibi bir projemiz söz konusu. Projeyle ilgili 100 dekarlık alana ihtiyacımız var. Bu alan talebimiz de ilgili birimlerimizce yetkili makamlara iletildi. Bu projeyi hayata geçirmek için uygun finans ve zamanı ayarlamamızın ardından önümüzdeki dönemde işe koyulacağız. Hem yerinde ayrışım ve para kazanarak hem de Biyogaz tesisimizle ilçemizde örnek bir çalışmaya imza atacağız. Bunun yanında bu çalışmamız sayesinde açığa çıkacak olan bir kısım ürünleri kompost gübre olarak da çiftçi ve köylümüze ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.

"Büyükşehir bize hiç destek vermedi"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki çöp sorununun çözümü noktasında kendilerine destek vermediğini de belirten Başkan Kaplan, "Önümüze çıkan o engeller, büyükşehirle yazışmalar, katı atık bertaraf etme tesisleri yapma yetkisinin onlarda olması ve netice itibariyle bununla ilgili ticari tasarruf ve uygulamanın Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde, yalnızca toplamanınsa bizde olduğu ortada. Büyükşehirin ilçemizde katı atık aktarma istasyonu kurmamış olmamasıyla birlikte çöp yükleme ve transferine dönük baktığımızda çöpler köylerden römorklarla toplanıyor. Büyükşehirden bunun için tır talebimiz oldu ancak bu da hiçbir zaman yerine getirilmedi. Bunları sızlanma olarak söylemiyorum ama bir gerçeği ifade ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu noktada bize hiç destek vermedi. Kaldı ki Aydın Büyükşehir Belediyesi bundan çok ciddi bir gelir elde ediyor. Biz hemen yılbaşına kadar olan dönem içerisinde çöple alakalı ciddi bir mesafe kat edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de Çine istikametinden Koçarlı'ya girişteki o kötü görüntüden Koçarlı halkını kurtaracağız" dedi.

"Çöp meselesini çözeceğiz"

İlçedeki bir çok eksiğin çözüme kavuşturulmasına yönelik hatrı sayılır mesafeler kat ettiklerini ve artık sıranın 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesindeki çalışmalara geldiğine vurgu yapan Kaplan, "Artık sıra sıfır atık projesinde. Biyogaz gibi ve çöpten de gelir elde etmemizin yanında bu çalışmalar neticesinde elde edeceğimiz kompost gübreyi hem kendi park bahçelerimizde hem de çiftçilerimizle köylümüze verme gibi bir düşüncemiz var. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz ve kararlıyız. Tüm birimlere talimatımız bu noktadadır. Bu sorunun çözümü için göreve geldiğim andan bu yana devredeyim. İnşallah bu sorunu çözüme kavuşturacağız. Esasen yazışmalar ve yetkisizlik bu işi bu noktalara getirdi. Yoksa bu sorunla ilgili finans kaynağını da bulmuştuk. Ne yazık ki hepimizi yüreğini yakan Kahramanmaraş Depremi olmasaydı bakanlık çöp transferi için bize tır ve yükleyici de verecekti. Ne yazık ki depremden sonra bu da mümkün olmadı. Çöp meselesini çözeceğiz. ya çözülecek, ya çözülecek" dedi.

"Koçarlı diğer ilçelere örnek olacak"

Koçarlı'daki 60 yıllık çöp sorununu mutlaka çözeceklerini ve hayat geçirecekleri projenin diğer ilçelere de örnek olacağını belirten Başkan Kaplan, "Bu yaptığımız proje bundan sonraki süreç içerisinde tüm ilçelere de örnek olacak. Artık çöpün sadece adı çöp olacak ancak biz bundan aynı zamanda para kazanarak, ilçeye gelir getirebileceğini ve geri dönüşümle ülke ve ilçe ekonomisine ne kadar katkıda bulunabileceğimizi de herkese göstereceğiz. Bu projemiz diğer ilçelerde de örnek olarak onlar tarafından bizden sorularak uygulanacak önemli bir proje olacak" ifadelerini kullandı. - AYDIN