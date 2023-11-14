Başkan Kaplan "Koçarlı 2024 Yılında da yatırıma doyacak"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara temasları doğrultusunda ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için Bakanlıklar ve ilgili Genel Müdürlükleri ziyaret ederek projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ankara temasları doğrultusunda ilçeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar için Bakanlıklar ve ilgili Genel Müdürlükleri ziyaret ederek projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Kaplan Ankara ziyaretlerinin ardından Koçarlı'ya müjdeler ile dönerek "Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Koçarlı Yüzyılı olacak. Koçarlı 2024 yılında da yatırımlara doyacak" dedi.

Geçtiğimiz haftayı Ankara ziyareti ile tamamlayan ve adeta çalmadık kapı bırakmayarak Bakanlar, Milletvekilleri, Genel Müdürler ve kurumların üst düzey yöneticileri ile görüşerek Koçarlı'nın ihtiyacı olan yatırım ve projeleri aktaran Başkan Kaplan müjdelerle ilçeye dönerek tüm yatırım ve projeler için destek sözü aldıklarını açıkladı.

"Sözümüzü tutuyoruz"

"Koçarlı'ya olan Sözümüzü tutuyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek yeni yatırımları müjdeleyen Başkan Kaplan, "Tüm yatırım ve projeler için destek sözü aldık. Koçarlımıza, kazandırılacak olduğumuz yatırımları hızlandırmak için Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Genel Müdürlerimiz ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yarınlara daha yaşanılabilir bir Koçarlı bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz çalıştıkça Koçarlımız gelişiyor" diye konuştu.

"Engellileri aşıyoruz"

Ankara ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştüklerini hatırlatan Başkan Kaplan, "Engelsiz Yaşam Parkı projemiz için Bakanımız talimatını verdi. Önümüzdeki günlerde ihalesi gerçekleşecek. Sözümüzü tutuyor, engelsiz yaşam parkımız ile Koçarlı'da engelleri aşıyoruz. Bakanımız başta olmak üzere ilçemize değer katma yönünde mesai harcayan milletvekillerimize ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu ilçeye ne yapsak yakışır" dedi.

"Tarihimize sahip çıkıyoruz"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ciddi, milletin beklentilerine cevap veren, vatandaşın geçmişte olan talepleri doğrultusunda, halka verdikleri sözler noktasında ne dediyse onları bir bir hayata geçirdiklerini belirterek ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'yı da ziyaret ederek Cihanoğlu Kulesi ve çevresi restorasyonu konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Tarihimize sahip çıkıyoruz. Cihanoğlu Kulesi ve çevresi restorasyonu ihaleye çıkacak ve özümüze dokunmadan çehremize değer katacağız. Yatırımlar noktasında kültürel değerlerimize de sahip çıkıyoruz. Tarihimiz, geleceğimiz, Kültürümüze emanet. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı'ya ilçemizde yapılacak olan çalışmaları aktararak değerlendirmelerde bulunduk. Bakan Yardımcımıza destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Halka hizmet hakka hizmettir"

Daha güzel hizmetleri 2024 yılı içerisinde de başaracaklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Koçarlı hazır olsun Türkiye yüzyılı aynı zamanda Koçarlı Yüzyılı olacak, yatırıma doyacak. Halka hizmet hakka hizmettir. Koçarlı'nın aydınlık geleceği için çalışıyoruz ve ilçemizin aydınlık yarınları için hazırladığımız projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bizlere bu yolda sonuna kadar destek veren başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, Valimize, Genel Müdürlerimize teşekkür ederek şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - AYDIN