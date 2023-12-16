Başkan Hürriyet'ten İzmit'e çocuk merkezi müjdesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gençlere ve çocuklara yönelik projelerini anlatırken Cumhuriyet Parkı'nın yanında yeni çocuk merkezini hizmete sunacaklarının müjdesini verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet okul aile birliklerinin temsilcilerini ve velileri Dernekler Yerleşkesinde kahvaltı programında konuk etti. Başkan Hürriyet programda yaptığı konuşmada İzmit Belediyesi'nin gençlere ve çocuklara yönelik projeleri hakkında bilgiler verdi. Hürriyet ayrıca kadınların gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabilecekleri ve çarşıdaki işlerini halledebilecekleri yeni bir çocuk merkezini hizmete sunacaklarını ifade etti.

"Ekonomik durumu olmayan aileler için ücretsiz hizmet sunuyoruz"

Başkan Hürriyet konuşmasında, "2021'de Yeşilova'da, 2023'te Tüysüzler'de faaliyete geçen Çınar Çocuk Evlerimizde marka haline gelen eğitim başladı. Tepeköy ve Erenler kreşlerimizin de bitmesiyle toplamda 4 kreş kazandırmış olacağız. Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde şu anda boşluğumuz var. Arzu eden aileler rahatlıkla başvurabilir. Ekonomik durumu olmayan aileler için ücretsiz hizmet sunuyoruz. Ekonomik durumu orta ve bir tık daha üst olan ailelerden de çok cüzi ücret alıyoruz. Tüysüzlerde şu anda kontenjan boşluğumuz var" dedi.

"Çınar Akademi marka haline geldi"

Çınar Akademi projesinden bahseden Başkan Hürriyet, "Akademiyi açalı 2 yıl oldu. 2 yılda marka haline gelen ücretsiz ve profesyonel dershane hizmeti sunduğumuz ve geçen sene yüzde 90 oranında öğrencilerimizin istedikleri yerlere yerleşebildiği özellikle üniversite sınavına hazırlayan çok kıymetli bir dershane. Çınar Akademimizde toplam 265 öğrencimiz faydalandı. Çınar Akademilerin sayısını arttırmak adına çabalıyoruz. Mahallelerde LGS kursları başlattık" diye konuştu.

"Çocuklarımız için açtığımız 2 kütüphanemiz var"

Gençler için birçok imkan sunduklarını belirten Başkan Hürriyet, "Akıl ve zeka oyunları alanında 7-14 yaş arası öğrencilerimizin zihinsel gelişimine katkı sunuyoruz. Çocuklarımız için açtığımız 2 kütüphanemiz var. Biri Dolphin'de Çetin Emeç Kütüphanesi diğeri Belsa'daki Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi. Kütüphanenin hemen yanında Belsa Gençlik Sokağı var. O alanda YouTube stüdyosu, istihdam ofisimiz ve ücretsiz bir şekilde İngilizce pratik yapma imkanı sunan Talk and Smile Kafemiz bulunuyor. Binlerce öğrenciye kırtasiye desteği sunuyoruz. Okullarımıza spor malzemeleri, laptop, masa üstü bilgisayar, yazıcı, güneş enerjili sokak aydınlatmaları, ses sistemleri ve sarf malzeme desteği veriyoruz. Okul hizmet masamız okullarımıza hizmet için çalışıyor. Pandemi döneminde laptop ve internet olmayan bölgelere internet götürerek bu bölgelere bu destekleri de sunmuştuk" şeklinde konuştu.

"Her gün bir öğün ücretsiz yemeği üniversite öğrencilerine sunuyoruz"

Uzaktan eğitime destek sunmak adına KPSS kursları ve birçok alanda dijital kurslar açtıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine dönük olarak da Anne Eli Yemekhanesi açtık. Her gün bir öğün ücretsiz yemeği üniversite öğrencilerine sunuyoruz. Bu hizmeti Ayazma Kültür Merkezi'nde veriyorduk şimdi üniversitenin yakınında yeni yer kuruyoruz. Çocuk Sinema Okulu Projemiz var. Bu sene üçüncüsünü yaptık. Sanat Akademisi kurduk. Kapasiteye bağlı olarak sınavlarla alıyoruz. Eğitim alan öğrencilerimizin başarılarını gördükçe gururlanıyoruz. Okullarımıza dezenfektan malzemeleri temizlik malzemeleri desteği sağlıyoruz. Bazı okullarımıza Atatürk Köşesi kurduk. Futbol, basketbol, izcilik, yüzme eğitimleri veriyoruz. İkinci yüzme havuzu projesine başladık. Aquaparkı artık kendimiz işletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuk merkezi açacağız"

Başkan Hürriyet, "Merkezde Cumhuriyet Parkının yanında bulunan alanı çocuk merkezine çeviriyoruz. Anneler çocuklarını buraya bırakıp rahatça çarşıdaki işlerini halledebilecek. Onun bir benzerini Mehmet Ali Paşa'da yapmıştık. Kadın girişimciler merkezimizde 2 bin kadının faydalanıyor. O alan çok güzel hizmet alanı haline geldi. Anneler çocuklarını bırakıp işlerini hallettikten sonra çocuklarını alıyorlardı. Onun daha gelişmişini Cumhuriyet Parkı yanında açıyoruz. Bir benzerini de Kuruçeşme'de açmıştık. Orman Okulu Projemizle çocuklarımızı eğitiyoruz. Çayırköy'de Lavanta Parkında yanında kurduğumuz Orman Okulu adını verdiğimiz Yaşam Bahçesi içerisinde atölyesi olan, orman arazisi içerisinde uygulama bahçesi olan çok kıymetli eğitim projesi. Bu projenin çocuklarımızın gelişimine katkısı olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

"Çiftçiyi desteklemek zorundayız"

Kırsal hizmetlerde aktif çalıştıklarını anlatan Hürriyet, "Tarımın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Toprak çok zengin. Çiftçiyi desteklemek zorundayız. Buğday üretimini arttırmak adına çalışmalara başladık. Bu kentin havasına ve suyuna en uygun olanın Nusrat cinsi buğday olduğunu tespit ettik. Bin 500 çiftçilerimize bu buğday tohumlarını verdik. Bütün atıl arazilerimi çilek, aronya, sebze, meyve, ipek böcekçiliği için dut bahçeleri şeklinde değerlendirdik. Ektiğimiz buğdayın hasadını yaptık ve una çevirdik. Ürettiğimiz şeylerle gurur duyuyoruz. Bu un tamamen öz gücümüzle üretildi. Sizlerle dayanışma günleri yapmak isteriz. Bu yerleşke sadece derneklere değil herkese açık. Sizler eğitim, toplantı, gösteri yapabilirsiniz. Yemek hizmetini de arzu ederseniz uygun ücrete size sunabiliriz" diye konuştu. - KOCAELİ