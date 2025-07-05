Başkan Deveci: 'Aynı karanlık senaryo, aynı hedef'

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş için taziye mesajı yayınladı.

5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde gerçekleşen ve hafızalara kara bir leke olarak kazınan katliamın üzerinden 32 yıl geçti. Terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda 33 sivil hunharca katledilmiş, köy ateşe verilip cami yakılarak kutsal değerler hedef alınmıştı. Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci yaptığı yazılı açıklamada 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan menfur olayların hemen ardından, 5 Temmuz'da Başbağlar'da yaşanan katliamın aynı karanlık ellerin ürünü olduğunu vurguladı.

"Amaç, kardeşi kardeşe düşman etmektir"

Gerçekleştirilen katliamın Türkiye'yi birbirine kırdırmak hedefli olduğunu belirten Deveci, "Sivas ve Başbağlar birbirinden ayrı düşünülemez. Bu iki acı olay, aynı odakların, aynı kirli niyetlerin ürünüdür. Amaç; milletimizi birbirine kırdırmak, kardeşi kardeşe düşman etmektir. Biz bu oyunları da, bu karanlık senaryoları yazanları da çok iyi tanıyoruz. Başbağlar'da şehit edilen 33 soydaşımızı, dualarla ve rahmetle anıyor; ailelerine ve aziz milletimize sabırlar diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - SİVAS