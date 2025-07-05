Başkan Deveci: "Aynı karanlık senaryo, aynı hedef"

Başkan Deveci: 'Aynı karanlık senaryo, aynı hedef'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş için taziye mesajı yayınladı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş için taziye mesajı yayınladı.

5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde gerçekleşen ve hafızalara kara bir leke olarak kazınan katliamın üzerinden 32 yıl geçti. Terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda 33 sivil hunharca katledilmiş, köy ateşe verilip cami yakılarak kutsal değerler hedef alınmıştı. Sivas Şehitler Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci yaptığı yazılı açıklamada 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan menfur olayların hemen ardından, 5 Temmuz'da Başbağlar'da yaşanan katliamın aynı karanlık ellerin ürünü olduğunu vurguladı.

"Amaç, kardeşi kardeşe düşman etmektir"

Gerçekleştirilen katliamın Türkiye'yi birbirine kırdırmak hedefli olduğunu belirten Deveci, "Sivas ve Başbağlar birbirinden ayrı düşünülemez. Bu iki acı olay, aynı odakların, aynı kirli niyetlerin ürünüdür. Amaç; milletimizi birbirine kırdırmak, kardeşi kardeşe düşman etmektir. Biz bu oyunları da, bu karanlık senaryoları yazanları da çok iyi tanıyoruz. Başbağlar'da şehit edilen 33 soydaşımızı, dualarla ve rahmetle anıyor; ailelerine ve aziz milletimize sabırlar diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Muhittin Böcek adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Muhittin Böcek için kritik saatler başladı
CHP'yi sarsan yolsuzluk soruşturmalarında gözaltı sayısı arttı

CHP'yi sarsan operasyonlarda gözaltı sayısı artıyor
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel'den zehir zemberek sözler

CHP lideri Özel'den zehir zemberek sözler! Açık açık tehdit etti
Bayhan'ın konserinde sahnede talihsiz kaza!

Sahnede korkutan anlar! Bir anda yere kapaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.