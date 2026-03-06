Başkan Büyüksimitci: 'Ailenin temel direği gelecek nesillerimizin mimarı olan kadınlarımızdır'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki önemine dikkat çekti.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun temeli aile, ailenin temel direği ise gelecek nesillerimizin mimarı olan kadınlarımızdır. Tarih boyunca toplumsal yaşamın her alanında önemli sorumluluklar üstlenen kadınlarımız, gösterdikleri fedakarlık, emek ve özveriyle ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük rol oynamışlardır. Bir toplumun gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu hak ve özgürlükler, toplum içinde gördüğü saygınlık ile üretim ve yönetim süreçlerindeki etkinliğidir. Kadınların eğitimden ekonomiye, bilimden sanata, siyasetten iş dünyasına kadar her alanda daha güçlü şekilde yer alması, ülkemizin geleceği açısından son derece kıymetlidir. Özgüveni yüksek, donanımlı ve üretken kadınlarımızın sayısının artması, ekonomik büyümenin hızlanmasına, toplumsal refahın yükselmesine ve daha güçlü bir Türkiye'nin inşasına önemli katkılar sağlayacaktır. Çünkü biliyoruz ki üreten, çalışan ve değer katan kadın, güçlü aileyi, güçlü aile ise güçlü toplumu oluşturur. Kadının toplumsal hayattaki yerinin güçlenmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve başarılarının toplumun refahına daha fazla katkı sunması en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, hayatın her alanında emek veren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir hayat diliyorum." - KAYSERİ

