Başkan Büyükkılıç: "Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık ve Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) iş birliği ile düzenlenen, kapı ve pencere sektörünün en büyük fuarlarından biri olan KAPEX Kapı,...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık ve Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) iş birliği ile düzenlenen, kapı ve pencere sektörünün en büyük fuarlarından biri olan KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı'nın açılışına katıldı.

13-16 Eylül tarihleri arasında Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık, KAPSİAD ve Kayseri OSB iş birliği ile düzenlenen KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte, 20 bin metrekarelik alanda, 100'ün üzerinde firma ve 200'ün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşen fuarın açılış törenine katıldı. KAPSİAD üyeleri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, fuarda katılımcılara hitap edip, Kayseri'nin fuarlarla gündemde olmasının kendilerini keyiflendirdiklerini belirterek, "Artık ihtisas fuarları bağlamında Kayseri'mizin gündemde olması şehir içinden, şehir dışından dostlarımızın şehrimizi tanıma fırsatına erişmesi bizleri de keyiflendiriyor" dedi.

Fas ve Libya'da yaşanan afetlerde hayatını kaybedenleri de unutmayan Büyükkılıç, "Bu arada Fas ve Libya'daki deprem ve sel felaketinde vefat eden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar da bizim kardeşlerimiz, inşallah yaraları en kısa zamanda sarılır. Dün de oradaki büyükelçimizi aradım ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettim, ayrıca üzerimize düşen bir şey var mı mantığı içerisinde de kendisine talepte bulundum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine düşeni fazlasıyla yapma yönünde irade gösterdiğini ifade ederek herhangi bir talebimiz olursa iletiriz diye de bizlere selamlarını iletti" diye konuştu.

"KURUM VE KURULUŞLARA SAHİP ÇIKMA AÇISINDAN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA VARIZ"

Başkan Büyükkılıç, kurum ve kuruluşlara sahip çıkma açısından üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydederek, "Tabi fuarcılıkla ilgili söylenecek çok söz olur ama önemli olan şehrimizin tanıtılması, sektörümüzün gündemde olması, KAPSİAD'ın da önem arz eden bir şekilde fuarlaşma sürecine girmiş olması şehrimiz adına bir zenginlik. Kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Biz kurum ve kuruluşlara sahip çıkma açısından üzerimize düşeni yapmaya varız diyoruz. Yurtiçinden, yurtdışından gelen dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında birlik, beraberlik vurgusu yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise şunları söyledi:

"Biz bu şehirde hep beraber sanayiciler, yerel yöneticiler, başta bakanımız olmak üzere, büyük bir mücadele veriyoruz. İhracatın artması bizim adeta en mutlu günümüz oldu. Sanayi Odası, Ticaret Odası başkanımızla yaptığımız görüşmelerde eğer ihracatımızda birazcık artış olmuşsa, o gün sanki milli maçtaki kazanmış gibi bir duygu yaşıyoruz. Ama ihracatımızda biraz düşüş olmuşsa çok üzülüyoruz. Burada bir mücadele veriliyor. Sanayicilerimiz büyük bir savaş veriyor adeta. Kayseri'nin bu ülkeye katma değer ürettiği, bu ülkeye katkı sağladığı gururla her zaman söylediğimiz yapılan en büyük iltifatların başında geliyor."

Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Köksal Kaya da kendisi için bugünün çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, "Ömrümün en heyecanlı gününü yaşıyorum, bu heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Çelik kapı sektörü Kayseri'de mobilya sektöründen sonra en büyük ikinci sektörümüzdür" dedi.

"HAYATIMIZDAKİ ETKİSİ İLE UNUTULMAZ BAŞKAN"

KAYSO Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise konuşmasında protokol üyelerine 'hoş geldiniz' derken, Başkan Büyükkılıç'ı 'unutulmaz başkan' diye nitelendirerek, "Hayatımızdaki etkisi ile yaptıklarıyla unutmak çok büyük hata, Memduh başkanın övülmeye de ihtiyacı yok, Allah razı olsun, o gönüllerde her zaman" ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da KAPEX Kapı Pencere Aksesuarlar Fuarı'nın Kayseri'ye yakıştığını dile getirerek, "Mobilyanın başkenti olan Kayseri'mizde çelik kapıda da rakipsiz bir numarayız. Önemli markaları barındırıyoruz. Kayseri'mizin ekonomisine müthiş katkıları var" ifadelerinde bulundu.

Konuşmasına bir müjde ile başlamak istediğini dile getiren Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise Rusya ve Libya'nın ardından Irak'taki Bağdat Uluslararası Fuar Alanı'nın da Nobel Expo Nobel Şirketler Grubu'na geçtiğini ifade ederek, yurt dışında fuar alanı işletmesi olan tek şirket olduklarını söyledi. Çelik, başta Kayserili sektörler olmak üzere firmaların, Rusya ve Libya'dan sonra Irak'a da kendi evleri gibi gelebileceklerini sözlerine ekledi. Çelik, fuara 264 profesyonel alıcı geldiğini, ayrıca 500'e yakın yabancı alıcının da fuarı ziyaretmiş olacağını paylaştı ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNÜN BAŞKENTİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise konuşmasında, Kayseri'yi 'çelik kapı sektörünün başkenti' olarak niteleyerek, sektör hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin çelik kapı, çelikten mamul pencere ve aksesuarları ihracatının, 2022 yılında yaklaşık 690 milyon dolar olduğunu dile getiren Yalçın, yalnızca çelik kapı sektöründe Türkiye'nin ihracatının ise 300 milyon dolar olduğunu kaydederek, Kayseri'nin çelik kapı ihracatında Türkiye'nin lideri konumunda olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele kesimi yaparak fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Açılış sonrası Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, oda, borsa ve dernek başkanları, stantları gezerek, firma yetkililerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KAYSERİ