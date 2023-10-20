Başkan Bozdoğan, "4 Buçuk Yılımız Tarsus'u Bu Hale Getirenlerin Enkazını Kaldırmakla Geçti"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bugün, 'nerede kalmıştık' diyerek, 'belediyecilik bizim işimiz’ diyerek Tarsus’u bu hale getirenlerin enkazını kaldırmakla, ekonomik beceriksizliklerini temizlemekle, belediyeyi borç batağından kurtarmakla, pandemiyle, depremle, selle, doğal afetle uğraşalım derken 4 buçuk yıl geçti gitti. Görevimizin başında, Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, karanlıkla ve kentimizi yeniden karanlığa gömmek isteyen zihniyetlerle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bugün, 'nerede kalmıştık' diyerek, 'belediyecilik bizim işimiz' diyerek Tarsus'u bu hale getirenlerin enkazını kaldırmakla, ekonomik beceriksizliklerini temizlemekle, belediyeyi borç batağından kurtarmakla, pandemiyle, depremle, selle, doğal afetle uğraşalım derken 4 buçuk yıl geçti gitti. Görevimizin başında, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, karanlıkla ve kentimizi yeniden karanlığa gömmek isteyen zihniyetlerle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarsus Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Kent sokaklarına "nerede kalmıştık", "belediyecilik bizim işimiz" yazılı afişler asan belediye başkan adayını eleştiren Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:

"BELEDİYECİLİĞİNİZİN KOSKOCA TARSUS'U 25 YILDA NE HALE GETİRDİĞİ APAÇIK ORTADA DURUYOR!"

"Siyaseti çamur atma ve iftira atma olarak algılayan bazı yöneticilerin, köy köy mahalle mahalle gezerek görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Siyasetten bihaber, siyaseti mental düzeyde, zeka düzeyinde işletemeyecek olanların köy kahvehanelerinde, hemşehrilerimize yalanlar sıralamaya çalışması, siyasi yeteneklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Bugün Tarsus'u gezip dolaşın, hemen her yerde "nerede kalmıştık" ilanları göreceksiniz, "belediyecilik bizim işimiz" reklamları göreceksiniz. Nereye gittiniz, nereden geri gelmeye çalışıyorsunuz bilemem ama belediyeciliğinizin koskoca Tarsus'u 25 yılda ne hale getirdiği apaçık ortada duruyor! Nereye gittiniz, ben size söyleyeyim. Çeyrek asır süresince yönettiğiniz Tarsus Belediyesi'nin ve Tarsus'un içler acısı haline tahammül edemeyen vatandaşlarımızın gönderdiği yere gittiniz.

"TARSUSLULARIN GÖNDERDİĞİ YERE GİTTİNİZ!"

Kadınlar, gençler, çocuklar için, kitap okumak, festivale katılmak, müzik dinlemek, sergi gezmek isteyenler için, çiftçilerimiz, köylülerimiz için bir şey yapmamıştınız, Tarsus'u bir beton yığınına çevirmiştiniz. Kadın, erkek, çiftçi, girişimci, ev hanımı üreticilerimizi görmezden gelmiştiniz; Kahvehanelerde, doktor arabalarında muayene olan vatandaşlarımızın içler acısı haline göz yummuştunuz. Bir misafirini ağırlayacak odası olmadığı için kahvehane köşelerinde mühür vurmaktan utanan muhtarlarımızın feryadını görmezden gelmiştiniz, İNGEV araştırmalarını Tarsus halkıyla paylaşmaktan kaçarak parayla ödüller alıp gelmiştiniz. Borç batağına sürüklediğiniz, bankalara borçlandırdığınız, borç aldığınız asfaltın parasını bile asfalt için kullanmadığınızı kimseler bilmiyor sanıyordunuz. Parke taşı satın aldınız, belediyeye parke taşı sattınız, evrak yapmadığınız, al gülüm ver gülüm çözeriz diyerek hayali işlerle halkı uyutmaya çalıştığınızı sandınız; aldanmayan Tarsusluların gönderdiği yere gittiniz."

BAŞKAN BOZDOĞAN HALKA KAZANDIRDIĞI PROJELERE DEĞİNDİ

Göreve geldiği günden bu yana devam eden çalışmalara değinen Başkan Bozdoğan, "Bugün, 'nerede kalmıştık' diyerek, 'belediyecilik bizim işimiz' diyerek Tarsus'u bu hale getirenlerin enkazını kaldırmakla, ekonomik beceriksizliklerini temizlemekle, belediyeyi borç batağından kurtarmakla, pandemiyle, depremle, selle, doğal afetle uğraşalım derken 4,5 yıl geçti gitti. Bugün Boztepe Köyü'ne giderek, kahvehanede vatandaşa 'yalanlar' sıralayan ve 'Tarsus Belediye Başkanı Yalan Söylüyor' diyen çiçeği burnunda ilçe başkanına soruyorum. Yeni Hal civarında hastane yapıyorum, Kleopatra Kent Meydanı Projem ödül aldı, 25 yıldır bir meydan bile yapamadığınız 10 bin yıllık şehre kent meydanı yapıyorum, belediye ekmek fırını yapıyorum, 25 yılda sadece belediye personeli çocukları yararlansın diye yaptığınız kreş sayısı 1 iken, tüm Tarsus'a 20 tane kreş açıyorum. 25 yıldır Tarsus'u ikiye bölen tren yolu bu dönem, benim dönemimde, benim ve ekibimin gayretleriyle yer altına alınıyor; itiraf edebiliyor musun" dedi.

"TARSUS İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Tarsus için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bozdoğan, "Fakire fukaraya, öğrenciye, ihtiyaç sahibine Halk Market, Halk Restoran, Et Market açtım. İmkanı olmayana 2 tane düğün salonu açtım. Bunları gidip gördün mü? Tarsus'ta sempozyumlar, festivaller, tiyatrolar, konserler, sergiler, çalıştaylar yapılıyor; katılıp takdir edebiliyor musun? Bütün yaz boyunca, tüm mahalle ve köylerimizde insanlarımız saat 9'dan sonra etkinliklerimizde buluşuyor, dışarıya çıkıyor, sosyal yaşam haklarını geri kazandılar; bir tanesine katılabildin mi? Hiçbirisini yapamadın. Ama 'Haluk Bozdoğan Yalan Söylüyor' diyorsunuz. Biz görevimizin başında, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, karanlıkla ve kentimizi yeniden karanlığa gömmek isteyen zihniyetlerle mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.