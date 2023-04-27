Başkan Bıyık, 'Özel çocuklarımızın her zaman yanındayız'

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun TÜBİTAK tarafından desteklenen projesinin önemli bir kazanım olduğunu belirterek "Biz her zaman özel gereksinimli çocuklarımızın yanındayız" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun TÜBİTAK tarafından desteklenen projesinin önemli bir kazanım olduğunu belirterek "Biz her zaman özel gereksinimli çocuklarımızın yanındayız" dedi.

Düzce'de faaliyetlerini sürdüren Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Talha Aydoğan ve öğretmenler Ayşe Sinem Akar ile Nurserde Duru, okulun yürütmekte olduğu Tübitak 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları projesinin açılışına davet etmek üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık'ın yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Meclis Başkanı Tanju Acar ve Meclis üyesi Hasan Mutlu hazır bulundu.

Okul Müdürü Talha Aydoğan, özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları dahilinde okul tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen sürdürülebilir bahçe temelli eğitim uygulamalarının OSB'li bireylerde ve onların ebeveynleri üzerine etkilerinin değerlendirilmesi ve içerik oluşturulması konulu proje ile Düzce'ye önemli bir kazanım sağladıklarını belirtti. Aydoğan, 2 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan açılış programına oda yönetimini ve meclisini de davet etti.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirterek, "Özel gereksinimli bireylerimizin eğitim aldığı her kurum çok değerli. Sizlerin bu tür projeler ile bu özel gereksinimli vatandaşlarımız için ürettiğiniz ekstra değerler ise daha da önemli. Biz de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem özel gereksinimli bireylerimizi hem de siz değerli eğitimcilerimizi destekliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE