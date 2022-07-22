Başkan Aras, Yumurtaş ve Çukurgöl'de halkı dinledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Aras, Yumurtaş ve Çukurgöl'de halkı dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Aras, Yumurtaş ve Çukurgöl'de halkı dinledi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşların talep ve şikayetlerini dinliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşların talep ve şikayetlerini dinliyor.

Başkan Aras son olarak, Çiftlik Mahalle Muhtarı Halil Köse ile birlikte mahalleye bağlı Çukurgöl ve Yumurtaş Küme Evleri Mevkii'nde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Bölge sakinleri tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Ahmet Aras vatandaşları tek tek dinleyerek Bodrum Belediyesi yetkisinde olan sorunlar için ilgili birim müdürlerine aksaklıkların bir an önce giderilmesi talimatını verdi.

Çukurgöl ve Yumurtaş Küme Evleri sakinlerinin öncelikli sorunu olan su sıkıntısı nedeni ile Başkan Aras, vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilebilmesi için yetkililerle iletişime geçti. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) yetkilileriyle görüşen Başkan Aras, bölgede yaşanan su sıkıntısının kalıcı çözüme kavuşması için mevcut su hatları ve depo sisteminin yenileneceği bilgisini vatandaşlara iletti.

Bodrum Belediyesi'nin Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte halkın hizmetinde olduğunu ifade eden Başkan Aras, yaklaşık iki saat bölgede incelemelerde bulundu. Bölge halkı ise Başkan Aras'ın ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ahmet Aras'a teşekkür etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Aras Bodrum Muğla su Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title