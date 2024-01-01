Başkan Aktaş, Bursa Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2024'ü Bursa Şehir Hastanesi'nde 2023'ün son, yeni yılın ise ilk doğan bebeklerini ziyaret edip, ailelerinin sevincine ortak olarak karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023'ün son saatlerinde görev başındaki itfaiye ve emniyet görevlilerini ziyaret etti. Beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Kamil Bayramiç ve Ferhat Erol, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ile birlikte ilk olarak Küçük Sanayi'deki İtfaiye Daire Başkanlığı binasını ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, görev başındaki itfaiyecilerle bir araya gelip sohbet ederek baklava ve boza ikramında bulundu. Başkan Aktaş, Bursalıların rahat ve huzur içinde bir gece geçirmesi için sabaha kadar görev başında olan emniyet güçlerini de unutmadı. Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki emniyet kontrol noktasına uğrayarak burada görevli polisleri ziyaret eden Başkan Aktaş, görevi başındaki emniyet mensuplarına başarılar dileyerek tatlı ikram etti. Daha sonra Ertuğrul Taksi Durağı'nı ziyaret eden Başkan Aktaş, taksici esnafıyla sohbet ederek durak telsizinden yaptığı anonsla direksiyon başında olan taksicilerin yeni yılını kutladı. Durakta çalan telefonu da açan Başkan Aktaş, arayan vatandaşın da yeni yılını tebrik edip taksi için adresi aldı.

Başkan Alinur Aktaş, 2023'ün son ve 2024'ün ilk ziyaretini ise Bursa Şehir Hastanesi'ne yaptı. Başkan Aktaş ve beraberindeki Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Başhekim yardımcısı Dr. Özlem Avcı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürvekili Özlem Kavak ile birlikte hastane personeline çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Başkan Aktaş, bebekleri 2023 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Tuğba ve Şevket Sarı çiftini ziyaret etti. Çocuklarına Ali Asaf ismini veren Sarı çiftine çiçek ve bebek seti hediye edilirken, Başkan Aktaş minik bebeğe de altın taktı.

Başkan Aktaş'ın ziyareti sırasında 2024'ün ilk bebeği de dünyaya geldi. Ceylan ve Levent Gültekin çifti, Zeynep Ece ismini verdikleri bebeklerinin sevincini Başkan Aktaş ve protokol üyeleri ile birlikte yaşadı. Gültekin çiftine de çiçek ve bebek seti takdim edilirken, Başkan Aktaş minik bebeğe altın taktı.

Mutluluk ve huzur temennisi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni yılın kazasız, belasız, sağlık dolu ve bereketli geçmesini diledi. İnsanlar evlerinde rahat ederken 7-24 görev başında olan gönül insanlarının da olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "2024 yılının kazasız, belasız, mutlulukla dolu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, yeni yılın hayırla vesile olmasını temenni etti. 2024'de İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü devlet terörünün de sona ermesini dileyen Yavuz, 2024'ün dünyaya barış getirmesini dileyerek herkesin yeni yılını kutladı. - BURSA