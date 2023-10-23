Başkan Akman'dan Van depremi yıl dönümü mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 23 Ekim tarihlerinde meydana gelen depremin 12. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Akman, yayımladığı mesajda; meydana gelen ve 644 vatandaşın yaşamını yitirdiği, binlerce vatandaşın ise yaralanmasına yol açan depremin, telafisinin mümkün olmayan büyük acılar bıraktığını söyledi. Başkan Akman, "Bu süreçte devletimiz, maddi kayıpları telafi etmiş, gerekli birçok yasal düzenlemeleri hayata geçirmiş, şehirlerimizin alt ve üst yapılarını yenilemiştir. Ancak, giden canları geri getirmek mümkün olmadığı için her zaman deprem gibi doğal afetlere karşı daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerekir" dedi.

Türkiye'de birçok ilin deprem fay hattının üzerinde olduğunu ifade eden Başkan Akman, başta Marmara depremi olmak üzere Van depremi ve son olarak da "asrın felaketi" olarak nitelendiren Kahramanmaraş merkezli depremin gelecekte de yaşanmasının muhtemel olduğunu söyledi. Başkan Akman, "Burada en önemli husus, depremle yaşayabilmeyi öğrenmek, evlerimizi ve iş yerlerimizi depreme dayanıklı hale getirmektir. Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojik imkanları kullanarak tedbirlerimizi almamız ve yaşanan bu büyük acılardan ders çıkarmamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu gerçeği göz ardı etmeden şehirleşmek zorunda olduklarının da altını çizen Başkan Akman, depremler her zaman olacağını ancak önemli olan bu depremlerde can kaybının olmaması olduğunu ifade etti. Başkan Akman, "Bu duygu ve düşüncelerle; böyle felaket ve acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN