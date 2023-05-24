Başkaleli 330 öğrenci Van'ı gezdi Van'ın Başkale Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından hayata geçirilen "Van'ın Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Geziyorum" projesi ile ilçedeki başarılı 330 öğrenci Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldu.

Başkaleli 330 öğrenci Van'ı gezdi

VAN - Van'ın Başkale Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından hayata geçirilen " Van'ın Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Geziyorum" projesi ile ilçedeki başarılı 330 öğrenci Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldu.

Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetlerle öğrencilere moral ve motivasyon için çalışmalarını devam ediyor. İlçedeki okullarda eğitim gören ve bu yıl başarılı olup belge alan 330 öğrenci Van gezisine götürüldü. Çocukların öğretmenleriyle birlikte gittikleri gezide, Van'da kent kültürü ve bölgeye özgü değerler tanıtıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Kalesi, Edremit ilçesindeki Seyir Tepesi, Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası, Halime Hatun Türbesi ve Selçuklu Mezarlığının ardında Muradiye ilçesinde bulunan Atayurt ile Balık Bendi, Şeytan Köprüsü ve Muradiye Şelalesi'ni geçen öğrenciler, Van Gölü'nde deniz otobüsüyle yolculuk yaparak Akdamar Adası'na da gitti. Adayı gezen öğrenciler, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Van'da birçok tarihi ve turistik yeri gezdikten sonra öğle yemeği de yiyen öğrenciler, tekrar ilçeye getirilerek köylerine götürüldü.