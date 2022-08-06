Başakşehir'in yeni kapalı pazarı Fenertepe'ye yapılıyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin dördüncü kapalı pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı'nın bölge ticaretine önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Kartoğlu, "Her bir metrekaresini komşularımızın hayatınızı kolay hale getirmek için hazırlayacağız" dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin hayatına değer katacak çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel hava koşularından etkilenmeyen, modern mimarisi ve ticaret alanlarıyla göz dolduran fuar ve sergi alanlarına bir yenisi daha ekleniyor. Başakpazar, Kayaşehir ve PazarTürk'ünardından ilçenin dördüncü kapalı pazar alanı Fenertepe'yeyapılıyor. Şantiye sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı. Kapalı pazarların modern mimarisi ve konforlu yapılarıyla alanında lider konumda bulunduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, "Fenertepe Fuar ve Sergi Alanı 22 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Her bir metrekaresini komşularımızın hayatınızı kolay hale getirmek için hazırlayacağız. Tekstil, gıda ile sebze ve meyve bölümleriyle yeni ticaret merkezi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Alışveriş yapmaya gelenlerin otopark sorunu yaşamayacağını belirten Başkan Kartoğlu, "Kapalı pazar alanımızın bodrum katında 232 araç kapasiteli otoparkımız olacak. Böylece oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçmiş olacağız. İlçemizin her noktasına inşa ettiğimiz çok amaçlısalonlarımızın bir benzerini Fenertepe Fuar ve Sergi Alanımızda da yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL