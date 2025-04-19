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Bartın ve Zonguldak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne Dahil Edildi

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Bartın ve Zonguldak illerinin yargı çevresi, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nden alınıp Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne dahil edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bartın ve Zonguldak'ın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi çevresinden alınıp Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine dair Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Bartın ve Zonguldak illeri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin ise Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine ve diğer adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek devam etmesine karar verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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