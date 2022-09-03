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Bartın haberleri | Bartın'da 80 ev, iş yeri ve depoda su baskını yaşandı

Yerel Haberler

Bartın haberleri | Bartın'da 80 ev, iş yeri ve depoda su baskını yaşandı

Bartın haber... Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ve Abdipaşa'da toplam 80 ev, iş yeri ve deponun su baskını yaşadığını ifade etti.

Bartın'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ve Abdipaşa'da toplam 80 ev, iş yeri ve deponun su baskını yaşadığını ifade etti.

Bartın'ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan su baskını yaşanan ev, iş yeri ve depolar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Gazetecilere konuşan Vali Arslan, "Bugün Abdipaşa beldemiz ve Ulus merkezde öğleden sonra metrekareye yaklaşık 118 kilogram yağış aldık. Aslında bizim meteoroloji verilerimiz daha düşüktü ama maalesef 118 kilogram civarında yağış aldık. Karabük ve Abdipaşa yolu kapanmıştı. Yolumuzu trafiğe açtık. Ulus yolumuzda da kapanma vardı. Orası da şu an trafiğe açıldı. Abdipaşa'da 40 civarında depo, ev ve iş yerimizde su baskınları oldu. Ulus merkezde de 20 ev 20 dükkan yine aynı şekilde su baskını oldu. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Herhangi bir can kaybı yaralanma yok. En sevindiğimiz yön de bu zaten. Tarımsal arazilerdeki zararların tespitine ilişkin çalışmalarımıza başlıyoruz. Önlemleri alıyoruz hepimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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