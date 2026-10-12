Bandırma'da sıcaklık 25 dereceye çıkınca vatandaşlar tırsi avına akın etti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hava sıcaklıklarının 25 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Bandırma Körfezi'nde tırsi balığının yoğun olarak görülmesi üzerine genç yaşlı çok sayıda kişi oltasını alarak sahil kıyısında balık tuttu.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Bandırma sahilinde hareketliliğe neden oldu. Güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, oltalarını alarak deniz kenarında kendilerine uygun bir yer bulup balık tutmaya başladı.

Sardalyanın yakın akrabası olan tırsi balığının körfezde yoğunlaşması, amatör balıkçıların yüzünü güldürdü. Kısa sürede peş peşe balık yakalayan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kovaları doldurdu. Zaman zaman oltalara aynı anda 4 balığın birden takılması dikkat çekti.

Kimi vakit geçirmek, kimi sofrasına balık götürmek için geldi

Bandırma sahilinde kimi vatandaşlar boş zamanlarını değerlendirmek için balık tutarken, kimileri de evine taze balık götürmenin sevincini yaşadı. Sahil boyunca oltalarını denize atan vatandaşlar, hem güneşli havanın tadını çıkardı hem de bereketli avın keyfini yaşadı.

Güzel havanın ve tırsi balığının hareketliliğinin bir araya gelmesiyle Bandırma sahili, gün boyunca amatör balıkçıların uğrak noktalarından biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı