Bandırma'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Camide mevlit ve akabinde Bandırma Şehitliği ziyaret edildi.

15 Temmuz Şehitleri için Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Etkinliklerde, Aziz şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Programda, din görevlisi Rıdvan Çolak, Cezaevi Vaizi Hüseyin Alkan ve Fikret Mez tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.

Düzenlenen programa, Bandırma Kaymakamı Engin Sakal, Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Levent Eğren, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Akabinde resmi tören şehitlikte devam etti. Din görevlisi Kur'an Tilaveti'nin ardından, İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan tüm şehitler için dua okudu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, şehit kabirleri ziyaret edilip karanfil bırakıldı. 15 Temmuz gecesi Ankara'da şehit düşen ve Şubat 2020 tarihinde naaşı Niğde'den Bandırma'ya nakledilen 15 Temmuz şehidi Veteriner Hekim Ramazan Konuş da mezarı başında anıldı. - BALIKESİR