Balıkesirli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Avcı'ya Yenice'de Cadde İsmi Verildi

Balıkesir'in kalplere dokunan doktoru Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Avcı'nın ismi memleketi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir caddeye verildi.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Avcı'nın ismi düzenlenen tören ile memleketi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir sokağa verildi. Sokağa isim verme törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çanakkale Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Balıkesir Üniversitesi Dekan Yardımcısı Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Özgen Şafak, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi başhekim yardımcısı Doçent Doktor Tarık Yıldırım, Balıkesir Büyükşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Zihni Aktaş, Çanakkale İl Genel Meclisi Hilmi Ünal, Çanakkale İl Genel Meclisi Oktay Arslan, Yenice Belediye Meclis Üyesi İlhami Çemen, Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Mehmet Tolga, Doçent Doktor Kardiyoloji Uzmanı Seda Elçim Yıldırım, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Susurluk Ticaret Borsası Başkanı Sefer Göçer, Eyüp Avcı'nın ailesi ve davetliler katıldı.

İsim verme töreni sonrasında düzenlenen yemekte katılımcılara seslenen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Avcı "Bana bu taktim edilen sokak ismi aslında benim omuzumdaki yükü bir kat daha artırıyor. Genelde bu isimler insanlar öldükten sonra arkasında veriliyor yada biz bu doktora bu sokak ismini verelim ki yerini, sorumluluklarını bilsin denilmiştir. Bunun da farkındayım. Doktor olduğum ilk günden itibaren aklımda hep şu oldu. Ben kendimi hep hastalarımın yerine koydum. Onlara her anlamda yardımcı olmaya özen gösterdim. İşimi severek yapıyorum. Bu işi karşılık almak için değil, içimden geldiği için yapıyorum. Allah beni utandırmasın" dedi.

Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar ise "Balıkesir'den bir çok önemli isim Eyüp Avcı hocamız ile buraya geldiler. Bir sokağa ismini verdik. Bizim bölgemizde halka mal olmuş insanlar vardır. Eyüp Avcı'da Yenice'de böyle bir isim. Ben insanlarda şunu çok duyarım. Bir kalp veya sağlık problemi karşısında derki vatandaş "Dün, bizim Eyüp'e gittik. Dün Eyüp beye gittim. Sağolsun bizim işimizi hemen hallediverdi. Hemen bize yardımcı oluverdi. Bize ön ayak oldu." Bu şekilde konuruşlar. "Bizim Eyüp" demeleri çok önemli bir şey. Yenicelilerin bunu kendisine mal etmesi önemli. Eyüp Avcı, Yenice'nin "Bizim doktoru"dur. Bizde belediye meclisimiz olarak çok sevilen ve mesleğini iyi icra eden, yöresine çok faydası olan bilim adamlarına cadde ve sokak isimlerini vererek şereflendirelim diye düşündük. Bu amaçla ilk Eyüp Avcı ile başladık" dedi. - BALIKESİR