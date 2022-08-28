Balıkesir haberleri: Sındırgı'da 40 çocukla başlayan yaz kursları 2 bin çocuğa ulaştı

Sındırgı'da 40 çocukla başlayan yaz kursları 2 bin çocuğa ulaştı

BALIKESİR Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2004 yılından bu yana sürdürülen 40 çocuğun katılımı ile başlayan yaz kursları 2022 yılında 2 bin çocuğa ulaştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğrencilerin yaz tatilini daha iyi değerlendirmeleri için Sındırgı Belediyesi tarafından başlatılan yaz kursları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile 2000 çocuğa ulaştı. Her yıl artan talep ile birlikte çocuklar yaz aylarını spor ve değerler eğitimi kursları ile değerlendiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe müdürlüğü, İlim Yayma Cemiyeti, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük işbirliğiyle Değerler Eğitimi Yaz kurslarında çocuklar sporla eğleniyor, değerlerini öğreniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan portatif yüzme havuzunda yüzme kursu verilirken, Atatürk Stadyumu ve Gençlik Merkezinde futbol, voleybol, basketbol, badminton, tenis, jimnastik vb. kurslarla çocuklara spor eğimi veriliyor. Resim, ebru, zeka oyunları gibi kursların yanı sıra el sanatları kursları ile el becerileri artarken, Kur' an öğretimiyle beraber, İman, Siyer (Peygamber Efendimizin Hayatı), İlmihal, Adabı Muaşeret gibi derslerin verileceği kaydedildi. Derslerde dini bilgilerin yanı sıra büyüklere saygı, kul hakkı, komşu hakkı gibi konularda da eğitim ile ahlaklı ve vatanına bağlı bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kurslara talep her geçen gün artıyor. Öğrencilere forma desteği de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor.

Kurslara katılan öğrenci Nihal Çelebi "Voleybol ve yüzme kurslarına gidiyorum. Temmuzun başında kurslarımız başladı. Ben de başından beri kurslara katılıyorum gidiyorum. Bugün de forma dağıtımımız oldu. Öğretmenlerime, belediye başkanıma bunun için teşekkür ediyorum. " şeklinde konuşurken Hüseyin ise "Kuran kursuna gidiyorum. Çok eğleniyorum. Eğlenirken de öğreniyorum. Orada dualar ve arap kelimelerini öğreniyorum. Peygamberimizin hayatını öğreniyorum. Kuran kursundan başka da yüzme kursunda da yüzme öğreniyorum. Bize verdikleri bu formaları verdiği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların dolu dolu bir yaz geçirerek öğrenmelerini sporla buluşmalarını sağlamak adına tüm kurumların imkanlarını seferber ettiklerini belirten ilçe kaymakamı Zafer Oktay "Yaz spor okullarımızda çocuklarımızla buluştuk. Kaymakamlığımızın, Belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizin, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Müftülüğümüzün koordinesinde bu yıl bini aşkın çocuğumuzla beraber spor okullarımızda toplam 10 branşta ve farklı gruplarda spor okullarında çocuklarımızla bir araya geldik. Fiziki anlamda çocuklarımızın gelişmesini önemsiyoruz. Bu bakımdan ilçedeki imkanlarımızı seferber ederek tüm kurumlarımızın da katılımıyla beraber çocuklarımızla dolu dolu bir yaz geçirmelerini teşvik ediyoruz. Uğraşıyoruz. Bugün belediyemiz de bu programa katıldılar. Onları ödüllendirdik, formalar hediye ettik. ve bu programlarımızı inşallah yaz boyunca hem müftülük olarak da camilerimizdeki öğrencilerimizle Kuran kursunda da öğrencilerimizle beraber burada birçok dalda örneğin yüzme gibi bir çok branşta da hocalarımızın da takviyesiyle beraber çocuklarımızı inşallah geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Okul başarılarının yanında kendilerini disipline etmek adına sportif olarak da fiziksel gelişimleri içinde sporun çok önemli olduğunu biliyoruz ve bu bakımdan tüm kurumların seferberliğinde Çocuklarımızı daha ötede daha iyi noktalara taşımak adına emek veriyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle velilerimize çocuklarını bu spor alanlarına yönlendirdikleri için de teşvik ettikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek nesillere güzel bir ilçe bırakmanın yanısıra, eğitimlerine ve ahlaklı bireyler olarak yetişmelerine ve yeteneklerini keşfetmelerini sağladıklarını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Sındırgımızda 2004 yılında Belediyemiz olarak başladığımız yaz okulu faaliyetleri yıllar boyunca hiç aksamadan devam ediyor. Yeri geldi 1300 öğrencilere kadar çıktık. Bu yıl da tam 1071 tane kayıtlı öğrencimiz var. Bugün 11 ayrı branşta çocuklarımız hem spor yapıyorlar Hem de Milli Eğitimle beraber Müftülükle beraber değerler eğitimini öğreniyorlar. Yani çocuğumuzun özellikle yaz zamanında boş zamanını değerlendirebileceği çok özel bir durum bu. Sındırgı'da Cengiz Ünder gibi milli futbolcularımız bu yaz okulundan yetiştiler. Aynı zamanda Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı gibi daha önceden Kırkpınar Başpehlivanlarının izinden giden Yağlı güreş takımımız da şu an da başarılarının üzerine başarı ekliyorlar. Yani Sındırgı'mızda basketbol, yüzme, güreş, yağlı güreş, tenis, ata binme ve değerler eğitimi farklı alanlarda resim, sanat, her bir alandaki bu yaz etkinlikleri hakikaten toplum tarafından, veliler tarafından ve öğrenciler tarafından çok kabul görüyor. 5-6 yaştan 17-18 yaşına kadar olan alandaki ilk orta ve lise çocukları burada eğitime tabii tutuluyor. Hem kaymakamlığımız hem belediye hem tüm diğer kurumlar hakikaten mükemmel bir uyum içerisinde ve bu yıl da Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın da forma desteğiyle beraber de harika bir ortam yakalandı. Yenilenen Atatürk stadyumu yüzme havuzu kapalı spor salonu ve güreş alanları bu etkinliklerin hepsine kucak açıyor. 2 ay boyunca Sındırgı'da yani okul hiç bitmedi, eğitim hep devam ediyor. Yaz okulu Sındırgı'ya çok şeyler kazandırıyor" dedi.