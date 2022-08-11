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Balıkesir yerel haberi... Burhaniye'de İki Arkadaş Köylerden Topladıkları Eski Halı ve Kilimleri Tamir Edip Satıyorlar

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Edinilen Balıkesir haberine göre Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Çağatay Bayramoğlu ve Muammer Aşık, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip ekonomiye kazandırıyorlar.

Sefer TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çağatay Bayramoğlu ve Muammer Aşık, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip ekonomiye kazandırıyorlar.

Edremit'e bağlı Bostancı Mahallesi'nde Çanakkale-İzmir karayolu kenarında eski halı kilim ve eski ev eşyaları ticareti yapan 26 yayındaki Çağatay Bayramoğlu ve 49 yaşındaki Muammer Aşık, köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir ettikten sonra meraklıları ile buluşturuyorlar. Eski ev eşyalarını da alıp satan iki arkadaş ilgiden oldukça memnun.

"BUNLARA DEĞER VEREN İNSANLARLA BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ürünlerin ilgi gördüğünü anlatan Çağatay Bayramoğlu, "Köylerden bu güzel halı ve kilimleri topluyoruz. Tamir yapılacak halı ve kilimleri tamir ediyoruz. Ekonomiye katkı sağlıyoruz. Köy insanı zamanında dokumuş bunları. Bunlara değer vermişle, emek vermişler. Biz de o değerleri tekrardan yaşatmak için uğraşıyoruz. Muammer Ağabeyle birlikte online müzayedeler yapıyoruz. Mezatlar yapıyoruz. Bunlara değer veren insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar halkımızın sanatı. Zamanında bin bir emekle dokunmuş. Koyunlar kırpılmış iğrilmiş, boyanmış. Tezgahlarda gen kızlar dokumuş bunları. Biz de nesilden nesile aktarmaya çalışıyoruz. Değer verenlerle buluşturuyoruz" diye konuştu.

"BÖLGEMİZİN BU ÜRÜNLERDE GAYET ZENGİN OLDUĞU KANISINA VARDIK"

Muammer Aşık da "Kozak halı kılım bölgesinden doğal bölgeden çıkan ürünleri, halıları kilimleri en güzel şekilde tamir edip ekonomiye kazandırıyoruz. Eski el dokuma halılarını son noktaya güzel bir şekilde ulaştırmak için caba sarf ediyoruz. Bu çabalarımız karşılığında da dünyanın her bir yanına online mezatlarda bu ürünleri buluşturuyoruz. Bölgemizin bu ürünlerde gayet zengin olduğu kanısına vardık. Güzel bir bölgede yaşadığımız için çok mutluyuz" dedi.

ANKA / Yerel

Muammer Aşık Balıkesir Çanakkale Edremit Yerel Haberler

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