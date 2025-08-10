Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedildi. Şu ana kadar 3.0 üzerinde 7 artçı deprem meydana geldiği bildiriliyor.

AFAD: "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! O kentimizden alevler yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.