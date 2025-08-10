Balıkesir Sındırgı'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedildi. Şu ana kadar 3.0 üzerinde 7 artçı deprem meydana geldiği bildiriliyor.
AFAD: "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel