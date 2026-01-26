Haberler

Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir depremin saat 03.47'de meydana geldiğini ve depremin derinliğinin 14.78 kilometre olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.47'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.78 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA

