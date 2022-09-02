Balıkesir haberleri: İvrindi'de doğalgazda sona geliniyor

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ilçede yarım kalan doğalgaz çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı müjdesini verdi

2019 yılında startı verilen ve yüzde 80 seviyesine ulaşan doğalgaz altyapı çalışmalarında eksik kalan Yüzde 20'lik kısım kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın kullanımına sunulacak.

İvrindi kış mevsimine doğalgazla girecek

Yürütülen çalışmalar ile birlikte bu kış ilçenin tamamı doğalgaz konforuna ulaşacak diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " İlçe merkezimizde 4/3'lük kısımdan fazla vatandaşımız doğalgaz konforuna sahip. Gerİ kalan alanın tamamlanması, eksik olan bölgelerdeki hemşerilerimize doğalgaz ulaştırmak için geçen hafta itibari ile çalışmaların startını verdik. Bu yık başlanılan çalışma ile birlikte Okullar bölgesi kampüs alanına doğalgaz altyapısı sağladık. An itibari ile 2 ekip ilçede çalışmaları sürdürüyor. Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere ana arterlerdeki eksikliği tamamlamak önceliğimiz. Sinema yokuşu ve Şafak meydanına doğru uzanan güzergahları tamamlayarak ilçe merkezimizde üst yapının startını vereceğiz. Eksik olan bölgelerimiz Gazievrenos ilköğretim okulu üst bölgeleri ve hamam civarı başta olmak üzere %20'lik eksik olan alanları en kısa sürede tamamlayıp bu kışa hazır hale getireceğiz. Çalışmalarımızı Aksa Doğalgaz şirketi öncülüğünde sürdürüyoruz. Amacımız konforlu ısınmayı İlçemizin tamamına en kısa sürede ulaştırmak.

45-60 gün sürmesi hedefleniyor

Çalışmaların tamamlanması için son düzlüğe girildiğini ifade eden Başkan Cengiz " İlçemizin refahı, konforlu yaşamı için elimizden gayretin en iyisini gösteriyoruz. İlçe merkezimizin tamamına doğalgazın ulaşması için çok kısa süre kaldı. Aksa Doğalgaz Bölge Müdürümüz ile yaptığımız istişareler neticesinde ilçemizde yürütülen çalışmaların maksimum 2 ay içerisinde tamamlanacağım müjdesini bizlere iletildi. Yani Ekim ayı içerisinde İlçemizin tamamına doğalgaz altyapısı ulaşmış olacak. Vatandaşlarımız başvurusunu yapıp kışa doğalgaz konforu ile girecek." - BALIKESİR