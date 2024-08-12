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Balıkesir'de Sıfır Araç Skandalı: Furkan Arslan Mağdur

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Furkan Arslan, İzmir'de Ford Bayiinde satın aldığı sıfır kilometre Ford Toruneo Costom 8+1 Titanyum marka VIP minibüsün kazalı olduğunu öğrendi. Aracının yenisi ile değiştirilmesini talep eden Arslan, mağduriyetini anlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Furkan Arslan aile için İzmir'de Ford Bayiinde 2024 model sıfır kilometre Ford Toruneo Costom 8+1 Titanyum marka VIP minibüs satın aldı. Araçtan şüphelenen Arslan, aracı yarım saat içinde ekspertize soktu ve aracı kazalı olduğunu öğrendi. Arslan Ford yetkililerinden aracının yenisi ile değiştirilmesini talep ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Furkan Arslan, İzmir'de bulunan Ford Arkas bayiinde bir minibüs satın aldı. Bayiden aracı teslim alan Arslan bazı parçalardan şüphelenerek aracı yarım saat içinde özel bir ekspertize kontrol ettirdi. Araçta arka bagajın sök tak yapıldığı, arka tampon demirinin kaynaklanarak değiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine Furkan Arslan tekrar aynı gün bayiye gelerek durumu bildirdi ve bir tespitte orada yapıldı. Bunun üzerin Ford Merkeze bilgi verildi. Fort yetkilileri sıfır satılan aracı yenisi ile değiştirmek yerine tamir yapmayı önerdiler. Furkan Arslan'da bu öneriyi kabul etmedi. 3 Temmuz'dan bu yana sıfır kilometre aldığı ayıplı aracının yenisi ile değiştirilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

Yaşadığı olayları İhlas Haber Ajansı'na anlatan Furkan Arıkan, "Bu arabayı sıfır olarak 3 Temmuz'a satın aldım. Aldığım gibi arabayı ekspertize götürdüm. Ekspertizde bana arabamın bagaj kapağının sök tak olduğunu, tampon demirinin kaynaklı ve değişen olduğunu belirttiler. Daha sonrasında cam fitilinde oynama ve bozulma görüldüğünü söylediler. Ben de bunları kendi gözlerimle gördüm ve şahit oldum. Daha sonrasında arabayı aldığım bayiye hemen yarım saat içerisinde, bana teslim ettikleri gün müracaatta bulundum. Bayi bu arabaya ekspertiz yapmak istedi. Götürdüm, onlar da ekspertiz yaptı. Benim dediğim şekilde, aynı şekilde arabanın boyasında kusurlarının olduğu, tampon demirinin değişen olduğu, ellerinde bulunan yine bu aynı marka, aynı model, aynı paket aracın, onun tampon demirinin siyah kaynaksız olup, benim tampon demirinin gri ve kaynaklı olduğu tespit edildi. Daha sonrasında bayi Ford Otosan Araç Üretim Fabrikası'na mail attı. Mailde biz değişim talebimizi ilettik. Daha sonrasında gelen mailde bana bu arabanın değişim talebimi reddettiklerini söylediler. Benden sıfır araç kusursuz araç parası aldılar. Ben bu arabaya 2 milyon 180 bin lira para verdim. Dolayısıyla bu arabaya bana söyledikleri şey, arabanı getir, çiziklerini pasta cila atalım, arabanın cam fitilini değiştirelim, bu bagaj kapağını söktüğün kısmına da fabrikadan böyle olduğuna dair yazı verelim dediler. Ben bunu kabul etmiyorum. Bana bu arabayı satarken bu arabada herhangi bir kusur yok, sıfır araçtır diye sattılar" dedi.

Arslan kendisine ayıplı aracın sıfır hatasız bir araç olarak satıldığını ve mağdur edildiğini ifade ederek, "Bayi bugün diyor ki gel arabanı tamir edelim. Ben sıfır araç parası verdim. Bugün arabayı satarsam bu tamir masraflarının dışında arabamın değer kaybına uğruyor. Bagaj kapağı sök takını hiçbir şekilde tamir edemezsiniz. Tampon demirinin değişen kısmını hiçbir şekilde tamir edemezsiniz. Arabanın çeşitli boyalarındaki kusurları tamir edemezsiniz. Beni bu bayi mağdur etti. Ben yandım siz yanmayın" dedi.

Araç alacaklara seslenen Furkan Arslan, "Arabanızı aldığınız gibi sıfır dahi olsa mutlaka ekspertize götürün. Ekspertize bugün ben aldığım gibi götürmeseydim bugün hiçbir şekilde hak talebinde bulunamayacaktım. Aldıktan yarım saat sonra ekspertize götürdüm. Arabanın kusurlu olduğunu kanıtladım. Bayi bana diyor ki gel tamir yapalım. Mağdurum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum" dedi.

Furkan Arslan mağduriyetini önümüzdeki günlerde adli sürece taşımaya hazırlanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Furkan Arslan Edremit İzmir Ford Hukuk Emlak Yerel Güncel Haberler

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