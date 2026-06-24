Burhaniye'de Eğitimcilerden Açlık Grevindeki Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Üyelerine Destek

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde eğitim hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikalar, açlık grevine başlayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlere destek açıklaması yaptı.

"Öğretmene Şiddete Dur de - Açlık Grevindeki Öğretmenlerin Yanındayız" çağrılı eylem Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi."

Eğitimciler eylem sırasında "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Hazırlanan basın açıklamasını sırayla Hürriyetçi Eğitim Sen Burhaniye Şube Başkanı Burhan Emre, Eğitim Sen Burhaniye Şube Başkanı Bahar Sayar ve Eğitim İş Burhaniye Şube Başkanı Özgür Aras okudu.

Açıklamada, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin taban maaş, güvenceli çalışma, insanca yaşayabilecekleri bir ücret, özlük haklarının güvence altına alınması ve mülakat nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi talepleriyle 8 gündür Ankara'da eylemlerini sürdürdüğü belirtildi.

"ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MÜDAHALELER SİSTEMATİK NİTELİK KAZANMIŞTIR"

Yetkililerin haklı ve meşru talepleri karşısında sessiz kalması üzerine öğretmenlerin 7 gündür açlık grevinde oldukları anımsatılan açıklamada, Ankara'da seslerini duyurabilmek için Madenci Anıtı'na yürümek isteyen öğretmenlerin polis müdahalesiyle karşılaştıkları ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan sert müdahalede biber gazı kullanılmış, meslektaşlarımız darbedilmiş, yerlerde sürüklenmiş, fenalaşanlar olmuş ve çok sayıda öğretmen gözaltına alınmıştır. Öğretmenlere yönelik müdahaleler tekil ve istisnai olmaktan çıkmış, sistematik nitelik kazanmıştır. Anayasal haklarını kullanarak basın açıklaması yapmak, yürümek ve taleplerini dile getirmek isteyen öğretmenler günlerdir polis ablukası, fiziksel şiddet ve gözaltılarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Üstelik baskı yalnızca öğretmenlerle sınırlı kalmamakta, dayanışma amacıyla eylemlere katılan sendikalar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de aynı müdahalelerin hedefi olmaktadır."

Buradan bir kez daha soruyoruz, öğretmenler neden günlerdir sokaktadır? Öğretmenler neden bedenlerini açlığa yatırmak zorunda kalmaktadır? Çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerin karşısına neden sürekli polis barikatları çıkarılmaktadır? Öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunların çözülmesi gerekirken, iktidarın öğretmenlerin taleplerine polis şiddetiyle yanıt vermesi kabul edilemez. Hak aramak suç değildir. Basın açıklaması yapmak, yürümek ve sendikal mücadele yürütmek demokratik ve anayasal bir haktır. Öğretmenlerin haklı taleplerine yönelik şiddet, baskı ve gözaltı uygulamalarına derhal son verilmelidir."

"BÜTÜN ÖĞRETMENLERİN ORTAK MÜCADELESİ"

Açıklamada, öğretmenlik mesleğinin yıllardır düşük ücret, güvencesizlik, işsizlik, sözleşmeli ve ücretli istihdam, mülakat, performans baskısı ve ağır çalışma koşulları üzerinden sistematik biçimde itibarsızlaştırıldığı ifade edildi.

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin asgari ücret düzeyindeki ücretlere ve patronların keyfi uygulamalarına mahküm edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atama bekleyen öğretmenlerin geleceği, nesnel ve bilimsel ölçütlerden uzak mülakat uygulamalarıyla karartılmaktadır. Kamuda ve özel sektörde farklı statüler altında çalışan öğretmenlerin emeği parçalanmakta, değersizleştirilmekte ve öğretmenler birbirleriyle rekabet etmeye zorlanmaktadır. Bu nedenle özel sektör öğretmenlerinin taban maaş ve güvenceli çalışma talebi ile mülakat mağduru öğretmenlerin haklarının teslim edilmesi mücadelesi, bütün öğretmenlerin ortak mücadelesidir. Bu mücadele, öğretmenlik mesleğinin onurunu, emeğin değerini ve öğrencilerimizin nitelikli eğitim hakkını savunma mücadelesidir. Sendikalar olarak öğretmenleri birbirinden ayıran statü farklılıklarını reddediyor, kamuda ve özel sektörde çalışan, atama bekleyen, sözleşmeli ya da ücretli bütün öğretmenlerin ortak mücadelesini ve dayanışmasını büyütmeyi temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

Kaynak: ANKA