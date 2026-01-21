Sındırgı'daki 4.5'lik deprem Bursa'da da hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 18.11'merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerin yanı sıra Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtirken, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu. - BURSA