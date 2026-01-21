Haberler

Sındırgı'daki 4.5'lik deprem Bursa'da da hissedildi

Sındırgı'daki 4.5'lik deprem Bursa'da da hissedildi
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmezken, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Bursa'da da hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 18.11'merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerin yanı sıra Bursa başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtirken, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
