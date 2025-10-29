Haberler

Balıkesir'de Deprem Sonrası Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Balıkesir'de Deprem Sonrası Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılmasının ardından hayat normalleşmeye çalışırken, vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Stadyumda düzenlenen törenler, hem deprem sonrası ruh halini yansıttı hem de bayram coşkusunu artırdı.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Sındırgı ilçesinde, bir yandan ilçenin içinde hasarlı binalardan uzak duran vatandaşların hayatı normale dönerken, diğer yandan stadyumda kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkulu törene ev sahipliği yaptı.

İlçede vatandaşlar evlerini ve binalarını ay yıldızlı bayraklar ile süslerken, depremin olumsuz psikolojisini de üzerinden atmaya çalışıyor. Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen 29 Ekim törenlerine ilçe protokolü katıldı. Sındırgılı vatandaşlar ise buruk olduklarını ancak Cumhuriyet Bayramını ellerinden gelen en güzel şekilde kutlamaya çalıştıklarını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
