Balıkesir'de Deprem Sonrası Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Sındırgı ilçesinde, bir yandan ilçenin içinde hasarlı binalardan uzak duran vatandaşların hayatı normale dönerken, diğer yandan stadyumda kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkulu törene ev sahipliği yaptı.

İlçede vatandaşlar evlerini ve binalarını ay yıldızlı bayraklar ile süslerken, depremin olumsuz psikolojisini de üzerinden atmaya çalışıyor. Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen 29 Ekim törenlerine ilçe protokolü katıldı. Sındırgılı vatandaşlar ise buruk olduklarını ancak Cumhuriyet Bayramını ellerinden gelen en güzel şekilde kutlamaya çalıştıklarını söyledi. - BALIKESİR