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Balıkesir'de Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen UMKE tatbikatıyla, 7.2 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna dayanarak arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Tatbikat, olası afet durumlarına hazırlık adına ekipler arası iş birliği ve müdahale süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Balıkesir'de enkazda arama kurtarma tatbikatı

Tatbikat gerçeğini aratmadı

BALIKESİR - Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, olası afetlere hazırlık amacıyla bu yılki UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) tatbikatı düzenlendi. 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Balya ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen geniş çaplı saha tatbikatı, afet müdahale süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefledi.

Tatbikat senaryosuna göre, 7.2 büyüklüğünde bir deprem sonrası enkaz altında kalan yaralıları arama ve kurtarma çalışmaları, Balya ilçesine bağlı Çalova Mahallesi'nde yapıldı. Bu senaryo çerçevesinde, UMKE ekipleri, AFAD (Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü) yönetimi, itfaiye ve Eti Maden Arama Kurtarma Ekipleri birlikte sahada yer aldı.

Tatbikatta, ekipler senaryo üzerinden pratik yaparak müdahale süreçlerini gözden geçirdi. Olası afet durumlarında hızlı ve etkin müdahalenin sağlanması amacıyla, enkazdan yaralı arama-kurtarma ve çoklu trafik kazalarına yaklaşım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Tatbikat, katılımcılar için önemli bir deneyim sunarken, ekipler arası iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına da katkı sağladı. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, bu tür tatbikatların afetlere hazırlık açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, gelecekte de benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Bu tatbikat, Balıkesir'deki sağlık ve acil durum ekiplerinin afet anlarında daha etkin ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için önemli bir adım oldu.

Balıkesir'de Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN - Yerel

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