Balıkesir'de 4.8 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Sındırgı ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel