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Balıkesir'de 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı

Balıkesir'de 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı
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Balıkesir Adliyesinde 2026-2027 Adli Yılı’nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Balıkesir Adliyesinde 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, Karesi Kaymakamı Murat Büyükköse, Balıkesir Barosu Başkanı Hakan Topaloğlu, hakimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, adaletin toplum hayatındaki önemine dikkati çekti.

Akın, "Canlılar için oksijen ne denli önemli ise toplum için de adalet o derece önemlidir. Bir arada yaşamanın ve toplumsal uzlaşının temel harcı olan adaletin tesisine yönelik hem dinimizin referans kaynaklarında hem de tarihi referanslarımızda sayısız vurgular olduğunu biliyoruz. Biz hukukçuların kutup yıldızı da, kızıl elması da adalettir." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Adliyesinde adalet hizmetlerinin etkin şekilde sürdürüldüğünü belirten Akın, yeterli sayıda hakim, Cumhuriyet savcısı ve personelle soruşturma ve yargılamaların yürütüldüğünü söyledi.

Akın, Bakanlık tarafından belirlenen hedef sürelere uyularak soruşturma ve yargılamaların makul sürelerde sonuçlandırıldığını belirterek, kamu vicdanını tatmin eden adil kararların verildiği bir adli yıl temennisinde bulundu.

Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada, geçen dönemde Balıkesir Merkez Adliyesinde görülen dosyalara ilişkin bilgi verdi. Sağıroğlu, Ceza Mahkemelerinde 12 bin 854, Hukuk Mahkemelerinde 14 bin 293 dava dosyası ile Cumhuriyet Başsavcılığında 26 bin 341 soruşturma dosyasının neticelendirildiğini bildirdi.

Adli tatil döneminde eksik kadroların tamamlandığını belirten Sağıroğlu, Satış Müdürlüğüne ikinci müdür takviyesi yapıldığını, ön büro ve veznenin de müstakil müdürlük haline getirildiğini ifade etti. HSK'nın 7 Ağustos 2026 tarihli kararıyla kurulan büro bünyesinde "sıfır gecikmeli yargı" hedefiyle çalışmalar yürütüleceğini aktaran Sağıroğlu, 1 Kasım itibarıyla devreye girecek Alo 135 Adalet Hattı sayesinde vatandaşların gecikmelerle ilgili şikayetlerini iletebileceğini ve incelemelerin ardından süreç hakkında bilgilendirileceğini kaydetti.

2026-2027 Adli Yılı Açılış Töreni, konuşmaların ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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