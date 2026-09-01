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Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde iç çamaşırını değiştirirken yakalandı

Dünyaca ünlü oyuncu Akdeniz sahilinde iç çamaşırını değiştirirken yakalandı
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İtalya’da tatil yapan dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone, sahilde denize girmek için hazırlanırken kameralara yakalandı. Üzerini değiştiren oyuncu, iç çamaşırını çıkardığı sırada objektiflere yansıdı.

İtalya'da tatil yapan Michele Morrone, sahilde geçirdiği keyifli anlarla gündeme geldi. Sabah saatlerinde deniz kenarında dinlenen oyuncu, bir süre sonra serin sulara girmek için hazırlanmaya başladı.

Polo yaka tişörtü ve beyaz iç çamaşırıyla sahilde vakit geçiren Morrone, çevredeki bakışlara aldırış etmeden beline havlu sararak üzerini değiştirdi. Ünlü oyuncunun bu anları bir fotograf ajansı (Backgrid) tarafından saniye saniye görüntülendi.

Üzerini değiştirdikten sonra deniz şortunu giyen Morrone, soluğu İtalya'nın serin sularında aldı. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren oyuncunun dövmeleri ve fit görünümü objektiflerden kaçmadı.

Akdeniz güneşinin tadını çıkaran Morrone, bir süre arkadaşlarıyla denizde vakit geçirdikten sonra sahilde dinlenmeye devam etti.

Kaynak: Haberler.com
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