Balıkesir Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi - Haberler

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Balıkesir Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Tokmak - Yerel
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- Balıkesir Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi Büyükşehir'den miniklere özel program Ara tatile giren miniklerin;

BALIKESİR (İHA) - - Balıkesir Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi

Büyükşehir'den miniklere özel program

BALIKESİR - Ara tatile giren miniklerin; tatillerinde gönlünce eğlenebilmesi ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayı geleneklerini doyasıya yaşamaları amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tatil boyunca sürecek Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor. Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ara tatile giren minikler için muhteşem bir etkinlik programı hazırladı. Ramazan ayının ruhunu yansıtan geleneklere de yer verilen etkinlikler, ara tatil boyunca devam edecek. Ayrıca yine programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birbirinden güzel etkinlikler hazırlanarak miniklerin, keyifli ve eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor. Geride bıraktığımız Cumartesi başlayan programlara, çocuklar ve ailelerinin ilgisi büyük oldu. Hacivat-Karagöz atölye çalışmasından Dev Gölgeler Hacivat-Karagöz gösterisine, İtfaiye Çocuk Parkurundan kitap-akıl oyunlarına, palyaço gösterisinden yüz boyama ve maskota, tiyatro oyunlarından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu Konserine kadar dolu dolu birçok etkinlik Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gün boyunca gerçekleştiriliyor.

Tiyatro oyunları çocukları bekliyor

Çocuk Etkinlikleri programında; Burnunu Kaybeden Palyaço, Gülücükler Ülkesi, Turunç'un Bahçesi ve Lıkır'ın Doğum Günü tiyatro oyunları sergileniyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında ise; La Fontaine'den Masallar adlı çocuk tiyatrosu, tekne orucu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri, İtfaiye Çocuk Parkuru, kitap ve akıl oyunları etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Balıkesir Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Ara tatil, Balıkesir, Çocuk, Yerel, Haberler

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