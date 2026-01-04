Denizde can mücadelesi: Martıyı 911 ekipleri kurtardı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde balık tutan amatör bir balıkçının oltasına takılan martı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya sahilinde balık avlayan bir amatör balıkçı, oltasının bir martıya dolandığını fark etti. Deniz yüzeyinde çırpınan ve bir süre sonra hareketsiz kalan martının kurtulamayacağını anlayan balıkçı, durumu 911 Arama ve Kurtarma Derneği'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denize girerek martıyı bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmada martının misinaya dolandığı ve oltanın ucunda balık bulunduğu tespit edildi. Ekipler, dikkatli bir müdahale ile martıyı misina ve oltadan kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kurtarma çalışmasını izleyen vatandaşlar, duyarlı davranışı nedeniyle balıkçıya ve başarılı müdahaleleri için 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerine teşekkür etti. - BURSA