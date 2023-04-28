Balçık ve Pelitli'de hak sahiplerine tapuları teslim edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Balçık Mahallesi GK 2 ve Pelitli Mahallesi GK 5 bölgelerindeki 1306 hak sahibine tapuları teslim edildi.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Balçık Mahallesi GK 2 ve Pelitli Mahallesi GK 5 bölgelerindeki hak sahiplerine tapuları teslim edildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve hak sahibi vatandaşların aileleri katıldı.

"Bu hedefimizde hiçbir sapma olmadan devam ediyoruz"

1306 hak sahibine tapularının teslim edildiği törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bizler göreve geldiğimizde kendimize Gebze'de imar ve mülkiyet ile ilgili hiçbir sorun bırakmama gibi bir hedef koymuştuk. Bu hedefimizde hiçbir sapma olmadan devam ediyoruz. Bugün de inşallah 398 hektar ve 1306 kardeşimize tapusunu teslim edeceğiz. Biz inşallah bu sürecin sonuna kadar köy yerleşik alanları da dahil olmak üzere inşaat faaliyetlerinde bir sorun çıkmaması için bu alanları oluşturacağız. Bugün tapularını vereceğimiz vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyerek sözlerimi sonlandırıyorum" dedi.

"32. kez tapu teslim töreni yapılıyor"

Gebze'nin önemli bir kent olduğunu ifade eden Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, "Bizim bugün başkanımızdan aldığımız bilgiye göre, önümüzdeki yıllar için de kentimizin planlaması yapılıyor. Hem Büyükşehir Başkanımıza hem de Belediye Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Yapılan çalışmalar geleceğe baktığınız zaman çok kıymetli çalışmalar. Gebze'mizin geleceğini şekillendiren çalışmalar. 32. kez tapu teslim töreni yapılıyor. Bu çok kıymetli bir çalışma. Ben Başkanımı çok tebrik ediyorum. Bana göre belediyecilik ne diye sorarsanız belediyecilik bir emanete sahip çıkma işi. Bu nedenle bu yönetim güvenilir kişilere verilir. Bizim alnımız ak. Yazdığımız gibi, söz verdiğimiz gibi yapıyoruz. Biz kadim bir milletin evlatlarıyız. Gücümüzü kudretimizi biliyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bu mevsim devletimiz için bahar mevsimidir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Allah Başkanımızdan razı olsun. 32. tapu töreninde tapusunu alacak kardeşlerimize hayırlı olsun, bu yıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları protokol tarafından takdim edildi. - KOCAELİ