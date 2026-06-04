Azerbaycan Siber Güvenlik Kuruluşları Birliği tarafından, Azerbaycan Devleti Güvenlik Servisi Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin ana ortaklığıyla düzenlenen 4. Ulusal Siber Güvenlik Forumu, Bakü'de başladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, 4. Ulusal Siber Güvenlik Forumu'na ev sahipliği yaptı. Bakü'de Azerbaycan Siber Güvenlik Kuruluşları Birliği tarafından, Azerbaycan Devleti Güvenlik Servisi Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin ana ortaklığıyla düzenlenen forumda 15 ülkeden ve 550'den fazla katılımcı yer alırken; kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, uluslararası ortaklar, teknoloji şirketleri ve alanında uzman isimler de bir araya geldi.

Forum kapsamında, siber güvenlik alanındaki güncel tehditler, dijital güvenliğin güçlendirilmesine yönelik yaklaşımlar, uluslararası iş birliği imkanları ve sektörün geleceğine ilişkin beklentiler ele alındı. Katılımcılar, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve yeni teknolojilerin güvenli kullanımına yönelik görüş alışverişinde bulundu. Etkinlik kapsamında veri güvenliği ile ilgili çeşitli panel oturumları ve sunumlar gerçekleştirildi.

"Dijitalleşme arttıkça siber güvenlik de devletlerin gündeminde özel bir yer tutmaktadır"

Forum'un açılışında konuşan Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Bakan Yardımcısı Sameddin Asadov, "Bugün burada müzakere edilen konu, hızla değişen dünyanın en güncel meselelerinden biridir. Çünkü dijitalleşme arttıkça siber güvenlik de devletlerin, kuruluşların, işletmelerin ve elbette vatandaşların gündeminde özel bir yer tutmaktadır. Bugün dijital hizmetlerden, elektronik işlemlerden, bulut çözümlerinden ve yapay zeka destekli çözümlerden hepimiz geniş şekilde yararlanıyoruz. Bu imkanlar hayatımızı daha rahat hale getirse de, aynı zamanda yeni riskler de oluşturmaktadır. Artık siber saldırılar yalnızca tek tek bilgi sistemlerini değil, bütün altyapıları, ekonomik süreçleri ve toplumsal istikrarı hedef almaktadır. Tam da bu nedenlerle siber güvenlik, tüm dünyanın stratejik önceliklerinden biri olarak kabul edilmektedir" dedi.

"Azerbaycan'ın bilgi kaynaklarına yönelik çok sayıda siber saldırı başarıyla engellenmiştir"

Azerbaycan'ın siber güvenlik alanına gösterdiği ilgi sayesinde, geçtiğimiz dönem boyunca Azerbaycan'da bilgilerin korunması yönünde ciddi çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Asadov, "2. Karabağ Savaşı döneminde, ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29), Dünya Şehircilik Forumu'nun 13. Oturumu (WUF13) ve diğer uluslararası öneme sahip etkinlikler çerçevesinde Azerbaycan'ın bilgi kaynaklarına yönelik çok sayıda siber saldırı ve sabotaj girişimi başarıyla engellenmiş, ilgili kurumlarla birlikte kapsamlı tedbirler hayata geçirilmiştir. Son 6 ay içerisinde ülke genelinde zararlı içerik yayan 2 bin kaynak erişime kapatılmış, 200 büyük ölçekli DDoS (Dağıtık hizmet Engelleme) saldırısı etkisiz hale getirilmiştir. Aynı zamanda 1,5 milyondan fazla bilgi sızıntısı vakası tespit edilmiş, 160 bin botnet bulaşmasının önüne geçilmiştir" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı