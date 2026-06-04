Bir faili meçhul daha çözüldü: Yangında öldükleri sanılıyordu, emekli çift cinayete kurban gitmiş

Mersin'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla JASAT ekipleri tarafından yapılan titiz çalışması sonrasında cinayet şüphesi ortaya çıktı, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 1 Mart 2024'te Erdemli ilçesi bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak'ta Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin evinde yaşandı. Evdeki yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından da çiftin cenazesi Türbe Mezarlığına defnedildi. Emekli olduktan sonra yayla olarak bilinen ilçe merkezinden 25 kilometre uzaklıkta yer alan Arslanlı Mahallesi'ndeki evlerine yerleşen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri titiz bir çalışmaya başladı.

Bilirkişi 'kundaklama' dedi baz istasyonu şüpheliyi ele verdi

Başsavcılık maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen adli tıp raporunun ardından, eve alanında uzman bilirkişi heyeti görevlendirdi. Uzman olan bilirkişi de yangının içerden insan eliyle (kundaklama) şeklinde çıkarıldığına dair rapor vermesi üzerine kimliği belirlenen 46 yaşındaki C.Ö.'nin peşine düşüldü. Başsavcılık ve JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli C.Ö.'nün baz kayıtlarından yangının çıktığı 22.30'a kadar olay yerinde olduğunu, ertesi gün ise Mersin'de kuyumcuların olduğu bölgede bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine geçtiğimiz ay gözaltına alınan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli C.Ö., olay günü 21.30'a kadar 'arkadaşım' dediği Bütüner çiftinin evinde olduğunu kendisinin ayrıldıktan sonra olayın yaşandığını söyleyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.

Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli, planlayarak kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisinin ise olay gecesi evde olmasına rağmen, "cenazeleri sevmiyorum" diyerek katılmadığını ileri sürdüğü alınan bilgiler arasında yer aldı.

"Adalete inancımız sonsuz, en ağır cezayı alacağına inanıyoruz"

Olayda ablası ve eniştesi vefat eden İlhan Günay, süreçle ilgili bilgi verdi. Günay," 27 ay önce Arslanlı Mahallesi'nde evlerinde çıkan veya çıkarılan bir yangın sonucunda kaybettiğimiz kardeşim Elif ve eniştem Durmuş Bütünler'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmaya başlamıştır. Bizler ilk günden itibaren iki aile de bu olayın bir kaza olmadığına inandık. Bütün bilgilerimizi kolluk kuvvetleriyle paylaştık. Gerekli görülen kişilerin ifadesine başvuruldu ve tam 27 ay boyunca sabrettik. 27 ayın sonunda, yapılan araştırmalar, incelemeler, takibatların sonucunda bir şahıs yakalanarak tutuklandı cezaevine konuldu. Bu süreçten sonra da Türk adaletine ve yasalarına inancımız sonsuzdur. Başta Erdemli Başsavcımız, dosya savcımız, kolluk kuvvetlerimiz ve JASAT ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Mahkeme süreci boyunca da ilgili şahsın en ağır cezayı alacağına bütün ailece inancımız sonsuzdur"dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı