Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü yapılması planlanan olaylı grup toplantısına ilişkin "Umarım hep beraber olacağız" mesajını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesi arasındaki "yetki" tartışması, bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısı üzerinden alevlendi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GRUP TOPLANTISI KARARI: UMARIM HEP BERABER OLACAĞIZ

Partisinin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısının açılışını gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı'nın dün yaptığı "Salı günü Kılıçdaroğlu TBMM'de grup toplantısı düzenleyecek" açıklamasının ardından gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti.

TV100 muhabirinin "Haftaya grup toplantısında sizi göreceğiz" şeklindeki yorumuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, iddialı bir duruş sergileyerek "Umarım, hep beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, dün yaptığı açıklamada, Salı günü Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de grup toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Bunun ardından Özgür Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, Meclis Başkanlığı'nın daha önce yapılmış bir başvuruya verdiği yanıtı anımsatarak, şöyle konuşmuştu:

“Meclis Başkanlığı’na bir yazı yazıldı, salı günkü grup toplantısının yapılmaması için. Meclis Başkanlığı da mevzuata uygun bir şekilde cevap verdi. Dedi ki ‘Siyasi partilerin kendi gruplarını nasıl düzenleyecekleri, kendi iç yönetmeliklerinde vardır. Buna göre CHP kendi iç yönetmeliğine uygun bir seçim yapmıştır. Grup Başkanı bellidir. Grup Başkanvekilleri bellidir.

Dolayısıyla bu konuda müdahalemiz söz konusu olamaz. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Dolayısıyla grubun kararı doğrultusunda bunlar gerçekleştirilebilir. Meclis Başkanı'nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.”