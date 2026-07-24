Eskişehir'de tramvay seferlerinde yaz bakımı nedeniyle düzenleme

Eskişehir'in tramvay filosunda gerçekleştirilecek ağır bakım çalışmaları nedeniyle, 25 Temmuz 2026 tarihinden itibaren cumartesi seferlerinin pazar tarifesine göre işletileceği açıklandı.

ESTRAM'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yolcularımızın dikkatine, yaz dönemi bakım programı kapsamında tramvay filomuzda gerçekleştirilecek ağır bakım çalışmaları nedeniyle, 25 Temmuz 2026 tarihinden itibaren cumartesi seferleri pazar tarifesine göre işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken güncel sefer saatlerini dikkate almaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı