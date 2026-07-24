Eskişehir'de tramvay seferlerinde yaz bakımı nedeniyle düzenleme
Eskişehir'de tramvay filosunda ağır bakım çalışmaları yapılacağı için 25 Temmuz 2026'dan itibaren cumartesi seferleri pazar tarifesine göre işletilecek. ESTRAM, yolcuların güncel saatleri dikkate almasını istedi.
Eskişehir'in tramvay filosunda gerçekleştirilecek ağır bakım çalışmaları nedeniyle, 25 Temmuz 2026 tarihinden itibaren cumartesi seferlerinin pazar tarifesine göre işletileceği açıklandı.
ESTRAM'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yolcularımızın dikkatine, yaz dönemi bakım programı kapsamında tramvay filomuzda gerçekleştirilecek ağır bakım çalışmaları nedeniyle, 25 Temmuz 2026 tarihinden itibaren cumartesi seferleri pazar tarifesine göre işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken güncel sefer saatlerini dikkate almaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" denildi.