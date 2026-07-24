Haberler

Eskişehir'de tramvay seferlerinde yaz bakımı nedeniyle düzenleme

Eskişehir'de tramvay seferlerinde yaz bakımı nedeniyle düzenleme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de tramvay filosunda ağır bakım çalışmaları yapılacağı için 25 Temmuz 2026'dan itibaren cumartesi seferleri pazar tarifesine göre işletilecek. ESTRAM, yolcuların güncel saatleri dikkate almasını istedi.

Eskişehir'in tramvay filosunda gerçekleştirilecek ağır bakım çalışmaları nedeniyle, 25 Temmuz 2026 tarihinden itibaren cumartesi seferlerinin pazar tarifesine göre işletileceği açıklandı.

ESTRAM'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yolcularımızın dikkatine, yaz dönemi bakım programı kapsamında tramvay filomuzda gerçekleştirilecek ağır bakım çalışmaları nedeniyle, 25 Temmuz 2026 tarihinden itibaren cumartesi seferleri pazar tarifesine göre işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken güncel sefer saatlerini dikkate almaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'inden imaj değişikliği! Askerlik sonrası yeni hali şaşırttı
Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi

Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü