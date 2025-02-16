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Bakanlıktan Çocuklara Güvenli İnternet Rehberi

Bakanlıktan Çocuklara Güvenli İnternet Rehberi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların internet güvenliği konusunda bilinç kazanmaları için 'Benim Güvenli İnternetim' kitabını yayımladı. 6-10 yaş arası çocuklar için hazırlanan kitap, internetin tehlikeleri ve eğlenceli etkinlikler sunarak gerçek dünyada zaman geçirme konusunda rehberlik ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara dijital dünyada rehberlik etmesi için "Benim Güvenli İnternetim" kitabı hazırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, internetin faydaları ve tehlikeleri konusunda çocukları bilgilendirmek amacıyla rehber niteliğinde hazırlanan "Benim Güvenli İnternetim" kitabının yayınlandığını bildirdi. Bakan Göktaş, dijital çağda çocukların bilgiye erişim, iletişim, eğlence ve oyun gibi alanlarda internetten aktif olarak yararlandığını ancak siber zorbalık, kişisel verilerin kötüye kullanımı ve yaşlarına uygun olmayan içerikler gibi tehlikelere maruz kalabildiklerini aktardı.

"Gerçek dünyada vakit geçirmelerini amaçlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Benim Güvenli İnternetim" isimli dijital kitapla 6-10 yaş arası çocukların internet güvenliği konusunda bilinç kazanmalarını, dijital mola önerileriyle de ekran süresini dengeleyerek gerçek dünyada vakit geçirmelerini amaçladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Hayatın bize sunduğu en kıymetli hazine ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyanın tehditlerinden de korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda Bakanlık olarak çocuklarımızın interneti bilinçli bir şekilde kullanmalarına ve muhtemel risklere karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla 'Benim Güvenli İnternetim' kitabını hazırladık. 'Benim Güvenli İnternetim' kitabımızla 6-10 yaş arası çocukların internet güvenliği konusunda bilinç kazanmaları, dijital mola önerileriyle de ekran süresini dengeleyerek gerçek dünyada vakit geçirmelerini amaçlıyoruz."

"Dijital dünya ile gerçek hayat arasındaki dengeyi kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz"

Bakan Göktaş, anne ve babaların çocuklarının internet kullanımlarını bilinçli bir şekilde yönetmeleri konusunda rehberlik etmelerinin önemli olduğunu belirterek, "Benim Güvenli İnternetim kitapçığıyla bir yandan çocukların eğlenceli bir dille internetle olan iletişimleri şekillendirilirken diğer yandan anne ve babaları da bu sürece dahil ediyoruz. Onlara da rehberlik edecek bu kitapta, çocuklarıyla keyifli vakit geçirecekleri etkinliklere de yer veriyoruz. Böylece çocuklarımızın ekran dışı etkinliklere zaman ayırmalarını sağlamayı, dijital dünya ile gerçek hayat arasındaki dengeyi kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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