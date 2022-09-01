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Bakanları 741'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne davet etti

Yerel Haberler

Bakanları 741'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne davet etti

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaklaşan 741'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaklaşan 741'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 741'incisi düzenlenen ve 3 gün sürecek 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' 9 Eylül'de başlayarak 11'ine kadar devam edecek. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, şenlik davetiyeleri bırakmak üzere Ankara'ya gitti. İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelen Vali Kızılkaya ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Bakanları 741'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne davet eden Vali Kızılkaya şenlikler hakkında bilgi verdi.

Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bilecik'in sanayi yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulunan Vali Kızılkaya, görüşmenin ardından Bilecik'e döndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ertuğrul Gazi Bilecik Ankara Eylül Yerel Haberler

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