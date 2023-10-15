Bakan Uraloğlu: "Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle küresel bir havacılık merkezi olduk"

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 28. Routes World Havacılık Fuarı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 28. Routes World Havacılık Fuarı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen 28. Routes World Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan Uraloğlu'na İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İGA Genel Müdürü Mehmet Kalyoncu eşlik etti.

"Avrupa'nın başlangıç noktası olarak çok etkili bir konumdadır"

Programda konuşan Bakan Uraloğlu, "Tarihi İpek Yolu'nun devamı olarak büyük öneme sahip olan Orta Koridor hattının kilit ve Avrupa'nın başlangıç noktası olarak çok etkili bir konumdadır. Dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip Arap Yarımadası, Orta Doğu ve Hazar havzasının da merkezi olmasıyla uluslararası enerji koridorunun da tam ortasında bulunmaktadır. Tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Türk boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülke olarak Akdeniz havzası ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından da anahtar konumdadır. Tüm bunların yanında 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 10 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye de ulaşabilmektedir" dedi.

"Bu proje özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşıyor"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Zengezur Koridoru'ndan bahseden Bakan Uraloğlu, "Son zamanlarda gündemimize aldığımız çok önemli projeler de mevcut. Örneğin, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru. Bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Orta Koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu proje özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşıyor. Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahcivan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Orta ve Güney Asya'ya bağlayacak. Yine bir diğer önemli projemizde Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu'. Kalkınma Yolu Projesi, özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi üzerindeki FAW Limanı'na gelen ham madde ve mallar için bir dağıtım merkezi olarak çok önemli rol oynayacak" şeklinde konuştu.

"2002 yılında 50 ülkeden 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken bugün 130 ülkede 343 noktaya ulaştık"

Türkiye'nin havacılık alanında gelişimini anlatan Bakan Uraloğlu, "2002-2023 yılları arasında 16,7 milyar dolar havacılık yatırımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sayede; 2002 yılında 2 merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında 50 ülkeden 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken bugün 130 ülkede 343 noktaya ulaştık. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını da 81'den 173'e yükselttik. Kısaca, 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile birlikte bugün ülkemiz ve İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.

"150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak"

İstanbul Havalimanı'nın öneminden bahseden Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli olması nedeniyle havayolu şirketlerini cezbetmektedir. Buradaki slotların serbestliği ve bolluğu havalimanımıza başta Türk Hava Yolları olmak üzere birçok hava yolunun gelmesine imkan sağlıyor. Bu noktada yeni hava yolu şirketleriyle tanışmak için Routes World büyük bir önem arz ediyor. Küresel planda iddialı havayolu şirketlerine faaliyet merkezi olarak hizmet edecek İstanbul Havalimanı gibi bir üsse sahip olmak önemli bir avantajdır. Bu bağlamda Türkiye'nin göklerdeki bayrak taşıyıcısı ve yükselen değeri Türk Hava Yolları'nın daha da güçlenebilmesi için İstanbul Havalimanı çok büyük bir şans olmuştur. Tüm etapları tamamlandığında 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacak İstanbul Havalimanımız ile birlikte Türk Hava Yolları dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma yolunda da emin adımlarla yürümektedir" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İGA standını ziyaret etti. - İSTANBUL