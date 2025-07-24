Bakan Memişoğlu yangın faciasında yaralanan kişileri ziyaret etti

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a da sıçrayan yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden hastanede tedavileri devam eden 4 yaralıyı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret ederken, Bakan Memişoğlu şehit olan 10 kişinin kimliklerinin Ankara'da belirleneceğini kaydetti.

Bakan Memişoğlu'nun Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyarete AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'da eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Bakan Memişoğlu, büyük bir acı yaşandığını ifade ederek, "Memişoğlu, "Milletimizin başı sağ olsun, 10 tane şehidimiz var malum üzüntü içindeyiz. Yaralılarımızı ziyaret ettik, Valimiz, AFAD Başkanımızla beraber. Afyon Devlet Hastanemizde şuanda 5 yaralımız var. Genel durumları iyi, hepsi taburcu olacak inşallah yarın itibariyle. Tabi şehitlerimizin naaşları buraya geliyor. İkmalleri yapıldıktan sonra DNA ve tanılarla ilgili Adalet Bakanımız ile konuştuk. Ankara Adli Tıp Kurumu'na geçecek. Milletimizin başı sağolsun, Allah bize böyle acılar bir daha yaşatmasın. Orman yangınları maalesef özellikle sıcak ve bu tür havalarda çok tehlikeli oluyor. Onun için dikkatli olmamız lazım, ormancı arkadaşlara bütün AFAD ekiplerine, mücadeleleri için gece gündüz çalışmaları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu acıları yaşamayız. Tabi her ağaç canlı esasında içimiz yanıyor, inşallah en kısa zamanda da söndürülür. Ben herkese başsağlığı diliyorum, ailelere sabırlar diliyorum, inşallah yangınlar en kısa zamanda söndürülür" dedi. - AFYONKARAHİSAR