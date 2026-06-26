Bakan Güler Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü kutladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve beraberindeki personeli kabul etti. Kabulde konuşan Güler, Kara Kuvvetlerinin bugünkü güçlü seviyeye gelmesinde emeği geçen tüm komutanlara ve personele teşekkür etti.

Kara Kuvvetlerinin köklü geçmişi, üstün muharebe tecrübesi ve modern imkanlarıyla dünyanın en saygın kara kuvvetleri arasında yer aldığını vurgulayan Güler, "Kara Kuvvetlerimiz; köklü gelenekleri, asırların birikimiyle şekillenen üstün muharebe tecrübesi, nitelikli personeli, sahip olduğu modern silah ve sistemleriyle dünyanın en saygın ve seçkin kara kuvvetleri arasında müstesna bir yere sahiptir. Engin bir askeri birikimin mirasçısı olan ve benim de geçmişte komutanlığını yapmaktan büyük bir onur duyduğum Kara Kuvvetlerimiz; vatanımızın ve asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerini icra etmektedir. Bu görevleriyle eş zamanlı olarak küresel barış ve istikrara büyük katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dünyanın farklı coğrafyalarında gururla dalgalandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz"

Bölgede ve dünyada risk ile tehditlerin arttığına dikkati çeken Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendirildiğini belirtti. Güler, "Başta bölgemiz olmak üzere küresel ölçekte risk ve tehditlerin arttığı dünya güvenlik mimarisinin ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu karmaşık ve hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte üstünlüğün yalnızca teknoloji ve kapasite ile değil; doğru stratejik tercih ve uygun kuvvet yapısı ile sağlandığının bilinciyle ve artan harekat ihtiyaçlarımız doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz" dedi.

Değişen harp doktrinlerine dikkat çeken Güler, "Günümüzde değişen harp doktrinleri ve geleceğin muharebe sahası ihtiyaçları; Kendimizi sürekli geliştirmemizi, Özellikle harekat ortamının gerektirdiği teşkilatlanma strateji konsept ve yeteneklere zamanında sahip olmayı, ve harbe hazırlık seviyemizi daima güncel tutmayı zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetlerinin gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Güler, "Bu kapsamda Kara Kuvvetlerimizin kadro-teşkilat yapısından yerli, milli ve modern silah ve sistemleri envanterimize kazandırmaya kadar pek çok çalışmayı gayretle sürdürüyor kahraman ordumuzun gücünü ve caydırıcılığını artırmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Personelin özlük haklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güler, "Bu bilinçle bizler de devletimizin imkanları doğrultusunda personelimizin motivasyonunu artırmak amacıyla özlük hakları ve sosyal yaşamın geliştirmesi gibi birçok konuda gayretlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Kara Kuvvetlerimiz asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edecek"

Kara Kuvvetlerinin "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda görevlerini başarıyla sürdüreceğine inandığını ifade eden Güler, "Kara Kuvvetlerimizin de 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda üstlendiği tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğine ve asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Konuşmasının sonunda Güler, Mete Han'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar Kara Kuvvetlerinin bugünkü seviyeye gelmesinde emeği geçen tüm komutan ve personeli şükranla yad ettiğini belirterek, başta Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel olmak üzere tüm personele teşekkür etti ve Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı