Bakan Göktaş'tan Koruma Altındaki Çocuklara Teknoloji Ziyareti

Bakan Göktaş'tan Koruma Altındaki Çocuklara Teknoloji Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruma altındaki 63 çocukla birlikte Baykar Teknoloji tesislerini ziyaret etti. Ziyaret, çocukların teknolojiye ilgi duymalarını artırmayı amaçlayan T3 Vakfı'nın 'Yükselen Yıldız' programı kapsamında gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında kalan 63 çocukla, T3 Vakfı'nın "Yükselen Yıldız" programı kapsamında, İstanbul'daki Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Göktaş, aralarında TEKNOFEST finalistlerinin de yer aldığı Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'tan gelen çocuklarla, Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü çalışmalarını yerinde gözlemledi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın eşlik ettiği ziyarette, çocuklar, İHA ve SİHA üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu, Baykar'ın geçmişten bugüne uzanan teknoloji yolculuğu hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde ise çocuklar Bayraktar'a merak ettikleri soruları yöneltti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından şu değerlendirmelerde bulundu:

"T3 Vakfı'nın "Yükselen Yıldız" programı kapsamında, aralarında TEKNOFEST finalistlerinin de yer aldığı koruma altındaki çocuklarımızla birlikte Baykar Teknoloji tesislerini ziyaret ettik. Teknolojiye ilgi duyan çocuklarımız, Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü çalışmalarını yakından gözlemleme fırsatı buldu, insansız hava araçlarının üretim süreçlerini yerinde incelediler. Geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olma yolunda çocuklarımıza ilham veren bu değerli etkinlik için T3 Vakfı'na, Baykar Teknoloji'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Koruma altındaki çocukların TEKNOFEST yolculuğu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, koruma ve bakım altında bulunan çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, potansiyelini gerçekleştirebilen, teknolojik gelişmelere ilgili ve farkındalık sahibi güçlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için akademik, sosyal, kültürel alanlarda gelişimlerini destekleyici çalışmalar yürütülüyor.

Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çocuklar, 2022'de başladıkları teknik çalışmalarla 2023'te ilk kez TEKNOFEST'e katılmış, 2024'te ise İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde finale kalarak, Mersin'de düzenlenen yarışmada 12. olarak önemli bir başarıya imza atmışlardı.

2025'te de TEKNOFEST KKTC'de de İstanbul ve Ankara'dan giden çocuklar, İnsansız Su Altı Aracı' ve doğa dostu 'Tarla Faresi' projelerini tanıtmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
title