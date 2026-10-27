Bakan Göktaş, koruyucu aile hizmetine sivil toplum kuruluşlarından iş birliği istedi

Koruyucu Aile Hizmeti Sivil Toplum Buluşması'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması ve daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesi için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılması gerektiğini belirterek, "Bugün ülkemizde 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 72 çocuğumuz büyüyor. Bu bir sayı değil; 11 bin 72 ayrı hayat, 9 bin 327 ayrı gönül kararıdır. Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye, ailedir. Bugün buradan açık bir iş birliği çağrısında bulunmak istiyorum. Devlet olarak bizler, koruyucu aile olmak isteyen her ailenin başvurudan eğitime, her adımda rehberlik edeceğiz. Sizden istirhamımız ise bu hizmeti kendi ağlarınızla toplumun her kesimine taşımanızdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen Koruyucu Aile Hizmeti Sivil Toplum Buluşması'nda koruyucu aileler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda, koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması ve çocukların aile şefkatiyle büyümesine yönelik çalışmalar gündeme geldi.

"Ülkemizde 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 72 çocuğumuz büyüyor"

Koruyucu aile hizmetinin çocukların yaşamındaki yerine değinen Göktaş, "Her çocuk, sevilmeyi, korunmayı ve bir aileye ait olmayı hak eder. Çeşitli sebeplerle ailesinin yanında büyüyemeyen bir çocuk için bu hakkı korumak devletimizin görevidir. Bakanlık olarak biz, bu görevi bütün sorumluluğuyla üstleniriz. Çocuğun güvenliğini gözetir, aileye destek olur, bu yolculukta kimseyi yalnız bırakmayız. Koruyucu aile hizmeti de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Bir çocuğun, devletimizin gözetimi altında, bir ailenin sıcaklığında büyümesidir. Bizim için bu hizmet, bir bakım modelinden çok daha fazlasıdır. Bir çocuğun hayatına eşlik etmektir, güvenini yeniden inşa etmektir, geleceğine umut olmaktır. Bugün ülkemizde 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında 11 bin 72 çocuğumuz büyüyor. Bu bir sayı değil; 11 bin 72 ayrı hayat, 9 bin 327 ayrı gönül kararıdır" şeklinde konuştu.

"Daha fazla aileye ihtiyacımız var"

Koruyucu aile hizmetinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Göktaş, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi, koruyucu aile hizmetini ülkemizin dört bir yanına taşıdı. Gönül elçilerimiz 81 ilimizde aileleri bu güzel yolculuğa davet etti, çocuklarımızın sesi oldu. Ama biliyoruz ki hala bir kapının açılmasını bekleyen çocuklarımız var. O kapıları açmak için daha fazla aileye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Sivil toplum kuruluşlarına iş birliği çağrısı"

Koruyucu ailelik konusunda toplumun farklı kesimlerinin bilgilendirilmesi ve ailelerin bu sürece katılımının artırılması amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade eden Göktaş, "Bir aile, koruyucu aile olmaya bir günde karar vermez. Önce bir yerde duyar. Bir arkadaş sohbetinde, bir veli toplantısında, bir derneğin etkinliğinde duyar. Sonra sorar, tereddüt eder, bir daha düşünür. 'Ben yapabilir miyim?', 'Çocuk bana alışır mı?', 'Bu yolda yalnız kalır mıyım?' Bu soruların cevabında ihtiyaç duyulan güveni çoğu zaman tanıdık bir ses verir. Bir komşunun tavsiyesi, bir gönüllünün anlattığı hikaye, güvendiği bir kurumun daveti verir. İşte sizin gücünüz tam da burada başlar. Sivil toplum kuruluşlarımız, toplumdaki ortak değerler etrafında buluşmayı sağlayan kurumlardır. Mahallede, iş yerinde, gönüllü ağlarında insanlarla bir araya gelir, toplumsal dayanışmaya katkı sunarsınız. Yanlış bir bilgiyi düzeltmek, bir tereddüdü gidermek, bir aileyi ilk adıma cesaretlendirmek sizin desteğinizle mümkün olabilir. Bu vesileyle bugün buradan açık bir iş birliği çağrısında bulunmak istiyorum. Devlet olarak bizler, koruyucu aile olmak isteyen her ailenin başvurudan eğitime, her adımda rehberlik edeceğiz. Sizden istirhamımız ise bu hizmeti kendi ağlarınızla toplumun her kesimine taşımanızdır. Bir bilgilendirme toplantısı düzenlediğinizde, bir aileye ilk adımı attırabilirsiniz. Bir gönüllüyü koruyucu aile olması için yüreklendirdiğinizde, çocuklarımızın aile şefkatinde büyümesine vesile olabilirsiniz. Bir kampanyayla toplumun duyarlılığını artırdığınızda, daha fazla çocuğun koruyucu aile hizmetiyle buluşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bugünkü buluşma, bu iş birliğinin başlangıcıdır. Sizlerin görüşlerini, önerilerini, sahadan getirdiğiniz tecrübeleri çok kıymetli buluyoruz. Her kurumun kendi imkanıyla katkı sunabileceği ortak bir yol haritasını birlikte belirlemeyi temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Koruyucu aile hizmetini sizlerle birlikte çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağız"

Koruyucu aile hizmetinin gelecek dönemdeki çalışmalarına ilişkin de konuşan Göktaş, "2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda koruyucu aile hizmetini sizlerle birlikte çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağız. Çünkü inanıyoruz ki bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye, ailedir" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül ise çocuklara verilen değerin ve koruyucu önleyici tedbirlerin aileyi, dolayısıyla toplumu güçlendirdiğini belirterek, "Çocuklara verdiğimiz değer, koruyucu önleyici tedbirler bu anlamda hem aileyi güçlendiriyor hem de doğal olarak toplumu güçlendiriyor. Bizler de sizlerin öncülüğünde hem Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün imkanlarıyla hem de İstanbul Çocukları Vakfının imkanlarıyla buna destek olmaya gayret ediyoruz. 'İyilik varsa ben de varım'ın altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Kurumsal olarak, bireysel olarak, kamu kurum ve kuruluşları olarak her bir projenin mutlaka bir tarafında hemşehrilerimizin ve gönüllülerimizin olmasını istirham ediyoruz. Bunun kahramanları aslında koruyucu ailelerimiz. Onlara müteşekkiriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı