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Bakan Göktaş, Depremzedelerin İftar Sofrasına Konuk Oldu

Bakan Göktaş, Depremzedelerin İftar Sofrasına Konuk Oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar gören Sınırgeç ailesinin iftarına katıldı. Depremzedelerin durumunu değerlendiren Bakan Göktaş, aileye destek olacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki evleri ağır hasar aldığı için Ankara'ya getirilen Döne-Ahmet Sınırgeç ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ve çocuklarıyla, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan, evleri ağır hasar aldığı için Ankara'ya getirilen Döne-Ahmet Sınırgeç ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Bakan Göktaş, Antakya'da yaşarken depremde evleri ağır hasar gördüğü için Ankara'ya getirilen 6 çocuk sahibi Sınırgeç ailesinin Altındağ ilçesindeki evini ziyaret etti. Aileyle iftarını yapan Bakan Göktaş, iftarın ardından aile fertleriyle tek tek sohbet etti.

Sınırgeç ailesinin depremde enkaz altında kalan ve bu nedenle ortopedik engelli olan kızları Büşra ve serebral palsi hastası oğulları Halit ile yakından ilgilenen Göktaş, ailenin Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım aldığını, evde bakım desteğinden yararlandıklarını belirtti. Göktaş, bundan sonra da ailenin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Sınırgeç ailesi de yakın ilgisi ve desteklerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelman kaya:

yurt dışı transferi bakanımız açın haliden anlamaya çalışıyor ??

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