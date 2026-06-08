Bakan Bak Manevi Danışman Gelişim Eğitimi Programı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Manevi Danışman Gelişim Eğitimi Programı'nda yaptığı konuşmada, "Güçlü Türkiye için beraber çalışacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Manevi Danışman Gelişim Eğitimi Programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Bak'ın yanı sıra ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş ve GSB Yurtlarında görev yapan manevi rehberler yer aldı.

Programda konuşan Bakan Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında görev yapan manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti görevlilerinin çok önemli bir iş yaptığını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı'na iş birliği için teşekkür etti.

Manevi rehberlerin birer kahraman olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Bu iş birliğimiz çerçevesinde gençlerimize dokunuyoruz, gençlerimizin manevi gıdalarını sağlıyoruz. Birlikte çok güzel iş yapıyoruz. Bunun sonuçlarını görüyoruz. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimize dokunurken bazen bir anne, bazen de bir baba gibi yaklaşarak onlara manevi rehberlik yapıyorsunuz. Şuurun, imanın ne demek olduğunu, toplumun onlardan neler beklediğini gençlerimize çok güzel anlatıyorsunuz. Bunlara şahitlik ettik. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Bak, 1 milyonun üzerinde üniversite öğrencisine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurtlarında sembolik bir ücretle barınma imkanı sağladıklarını, ücretsiz sabah ve akşam yemek hizmeti sunduklarını anlattı.

Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yurtlarımızda kalan gençlere barınma hizmeti sunarken birilerinin onlarla sohbet etmesi, onlara dokunması gerekiyor. Bunu yaparken de biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı kurarak, gençlerimize yönelik manevi hizmet anlamında çeşitli programlar gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerimiz var, eğitimlere ben de katıldım. Gençlerimiz eğitim hayatı süresince sorunlarla karşılaşabiliyor, geleceği ile ilgili danışacağı kişiler arıyor. Gençler konuşmak istiyor, birilerinin kendisini dinlemesini istiyor. Gençlerimiz çevrelerinin de etkisiyle yanlış seçimlere yönlendirilebiliyor. Bu anlarda psikososyal destek ve manevi danışmanlarımız devreye giriyor. Dolayısıyla en önemli şey gençler için irade. Bu iradeyi sağlamak da sağlam maneviyatla, imanla ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile bu anlamda güzel bir iş birliğimiz var. Cumhurbaşkanımıza verdiği hizmetlerden, sunduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum."

Bakan Bak, GSB Yurtlarında gençlere verilen manevi hizmetten dolayı yapılan eleştirilere aldırmadan gençleri manevi anlamda beslemeye devam edeceklerini vurguladı.

Manevi rehberlerle çalışmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Bakan Bak, "Güçlü Türkiye için beraber çalışacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı