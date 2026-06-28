BAİBÜ'den Türkiye'ye örnek olacak şenlik: 2 bin 500 personel ailesiyle birlikte kampüste buluştu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsünde yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı etkinlikte, üniversite personeli ve aileleri doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Türkiye'deki diğer üniversitelere de örnek olması beklenen şenlikte, vefat eden personel ve öğrenciler de unutulmadı.

Üniversite kampüsünde doğayla iç içe gerçekleştirilen şenlik, bando ekibinin gösterisiyle başladı. Renkli anlara sahne olan programda Serkan Yazıcı'nın sihirbazlık gösterisi, halk oyunları ve konser katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar için özel oyun alanlarının kurulduğu etkinlikte, davetlilere çeşitli yemek ikramlarında bulunuldu. Ayrıca geçmiş dönemde vefat eden personel ile öğrencilerin ruhuna ithafen alanda lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

'İyilik Standı' ile köy okuluna destek

Etkinlikte sosyal sorumluluk da unutulmadı. Alanda kurulan 'İyilik Standı'na, aileler evlerinde bulunan kitap ve oyuncakları getirdi. Büyük ilgi gören stantta toplanan malzemelerin, Bolu'da bulunan bir köy okulunda eğitim gören öğrencilere götürüleceği belirtildi. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen şenliğin, bu kapsamda yapılan ilk etkinliklerden biri olduğu ve diğer üniversitelere de örnek teşkil etmesi beklendiği kaydedildi.

"Aileleri ve personelleri ihmal etme lüksümüz yok"

Etkinliğe katılarak personel ile bir araya gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, "Üniversite sadece öğrencilerden ibaret değil. Öğrencilerimizin eğitim almasına, hocalarımızın araştırma yapmasına destek olan, yardımcı olan başta aileleri, idari personelimiz, üniversitemizin güvenlikçilerinden temizlikçilerine kadar bütün arkadaşlarımızın eğlenmeye, dinlenmeye ve birlikte olmaya, kaynaşmaya ihtiyaçları var. Bugün o gün. Eğer bizlerin, ailelerimiz mutlu olursa, huzurlu olursa biz de mutlu oluruz. Bu da bizim akademik performansımıza bir şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla onları ihmal etme lüksümüz yok" dedi.

"Büyük bir aile olduğumuzu herkese göstermek istedik"

Türkiye'de örneğini daha önce görmediğini ifade eden BAİBÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Yavuz Akçi, "Aslında ben hiç görmedim, hiç yaşamadım. Görmediğimi, yaşamadığımı yaşatmaya çalışıyorum. Şu an alanda yaklaşık 2 bin 500 insan var. Bu insanların ortak özellikleri üniversitemizin personelleri, aileleri, çocukları, anne babaları... Hatta emekli olmuş personellerimizi tek tek aradık, davet ettik. Bunun dışında vefat eden personellerimizin ailelerini aradık, davet ettik. Paydaşlarımızı davet ettik. Büyük bir aile olduğumuzu, birlik beraberlik içinde olabileceğimizi herkese göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.

"16 yılda ilk defa oldu"

Organizasyonun personeli bir araya getirmek adına çok verimli geçtiğini belirten 16 yıllık üniversite personeli Adem Soydan, "Yaklaşık, aralıklı olmak üzere 16 yıllık buranın personeliyim. Böyle bir etkinlik ilk defa oldu. Gerçekten personelin bir araya gelmesi açısından gayet güzel bir etkinlik oldu" şeklinde konuştu.

"Bir kategori gerçekleştirilirse öyle umuyorum ki birinci olur"

Şenliğin tüm kurumlara emsal olabilecek düzeyde olduğuna dikkat çeken İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aktan ise, "Hakikaten personel olarak aileler ve çocuklar çok memnun. Güzel bir etkinlik olmuş, herkesin keyfi yerinde, öyle gözlemliyorum. Kaynaşma açısından, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi personelinin bir araya gelmesi ve bütünleşmesi açısından çok güzel bir etkinlik oldu kanaatindeyim. Görmediğim gibi çok da duymadım, sanıyorum ki bizimki örnek olacak bir etkinlik. Belki bir kategori gerçekleştirilirse bu etkinlik, öyle umuyorum ki birinci olur" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı