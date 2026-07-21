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Bahreynli turistlere Bayburt'un turizm rotaları tanıtıldı

Bahreynli turistlere Bayburt'un turizm rotaları tanıtıldı
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Bahreyn'den gelen 60 kişilik turist kafilesi, Bayburt'un tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında kale, Aydıntepe Yaylası, Bamsı Beyrek Seyir Terası, bungalov evler ve baraj sosyal tesisleri gezildi, cirit gösterisi izlendi. Vali Mustafa Eldivan ile görüşen heyete turizm potansiyeli ve yatırımlar tanıtıldı.

Bahreyn'den gelen 60 kişilik turist kafilesi, Bayburt'un tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleyerek kentin öne çıkan turizm rotalarını gezdi. Ziyaret kapsamında turistlere Bayburt'un turizm potansiyeli ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Bayburt'un önemli turizm destinasyonlarından tarihi kale başta olmak üzere, Aydıntepe Yaylası, Bamsı Beyrek Seyir Terası, Aslandağı Bungalov Evleri ve Demirözü Barajı Sosyal Tesisleri ziyaret edildi. Heyet ayrıca ata sporu cirit gösterisini izleyerek Bayburt'un kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından kabul edilen heyetle gerçekleştirilen görüşmede, Bayburt'un turizm potansiyeli, devam eden yatırımlar ve iki ülke arasında turizm alanındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Turist kafilesine ayrıca Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda Bayburt'un doğal, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılırken, Aslandağı Bungalov Evleri Projesi hakkında bilgi verildi. Demirözü Barajı Sosyal Tesisleri'nde de bölgenin turizm imkanları yerinde incelendi.

Vali Eldivan, Körfez ülkelerine yönelik yürütülen tanıtım çalışmalarının olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirterek, Bayburt'un uluslararası turizm pazarındaki tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Program, karşılıklı hediye ve plaket takdiminin ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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