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Bahçelievler'de kentsel dönüşümde tarihi kalıntı

Bahçelievler'de kentsel dönüşümde tarihi kalıntı
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Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan apartmanın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bir yapı ortaya çıktı.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan apartmanın temel kazısı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bir yapı ortaya çıktı. Kazı alanında inceleme başlatılırken, inşaat çalışmaları geçici olarak durduruldu.

Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi Başak Sokak'ta yaklaşık 30 yıllık bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yerine yapılacak yeni bina için başlatılan temel kazısı sırasında tarihi bulgu olabileceği değerlendirilen bir yapıya rastlandı. Durumun ilgili kurumlara bildirilmesi üzerine inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu. İnşaat alanında yapılacak incelemelerin ardından inşaatın devam edip etmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

"Bunun bir su kanalı, kömürlük veya fırın gibi bir şey olabileceğini düşündüm"

Doğma büyüme kentsel dönüşüme giren binada oturan kat maliki 32 yaşındaki Mehmet Karaca, "Kentsel dönüşüm olacağı için binamızı boşalttık. 6 aydır heyecanla binanın yapılmasını bekliyorduk. Tam binamızın yapımı başladı derken böyle bir problemle karşılaştık. Biz bina sakinleri olarak mağduruz. Her gün farklı bir konuyla inşaatımız gündem oluyor. Birisi 'hazine var' diyor. Başka biri 'buradan Ayasofya'ya kadar tünel var' diyor. Tünel dediğin daha derinde olur. Ayrıca bunun bir devamı da yok. Burada kazı yapan hafriyatçılar bunun gibi görüntüleri birçok yerde gördüğünü ve birçok binada da devam ettiğini söylüyor. Burada 13-14 tane ev sahibi oturuyor. Burada biz de mağduruz. Müteahhit de mağdur. Burada çalışacak olan inşaat kalfası da mağdur. Ben ilk duyduğumda ciddiye almadım. Ben burada yüzlerce inşaat yapıldığına şahit oldum. Bir tane bile böyle bir olaya rast gelmedim. Bunun bir su kanalı, kömürlük veya fırın gibi bir şey olabileceğini düşündüm. Hiç tarihi eser aklımın ucuna gelmedi" dedi.

Yapılacak binada kat maliklerinden biri olan ve 40 yıldır Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Kara ise, "Burada dairemiz var. 9 aydır kiradayız. Burada ne çıkacak ben bunu anlamadım. Tarihi eser kalıntısı 2-3 günde ortaya çıktı. Buradan ne çıkacağını bilmiyorum. Burada ne var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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